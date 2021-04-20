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Малый бизнес выздоравливает? Деловые настроения предпринимателей улучшаются

Малый бизнес выздоравливает? Деловые настроения предпринимателей улучшаются
Иллюстрация: Pixabay.com

В марте деловая активность малого и среднего бизнеса продолжила улучшаться, но неравномерно. Быстрее всего восстанавливаются микрокомпании и сфера услуг.

#ПРОГНОЗЫ#НОВОСТИ

В марте деловые настроения малого и среднего бизнеса улучшились: индекс RSBI, который составляют «Опора России», банк ПСБ и агентство Magram Market Research, повысился до 52,2 пунктов и превысил уровень 2019 г. В феврале индекс составлял 51,6 пунктов. 

Индекс RSBI улучшился по всем показателям: продажи, кадры, инвестиции, финансовая доступность). При этом темпы восстановления оказались разными от сферы к сфере. Услуги выросли на 2,1 пункта, торговля — на 0,2 пункта, производство упало на 0,6 п., это сигнал того, что потенциал к восстановлению исчерпывается, указывают авторы исследования. При этом восстановление в марте по сравнению с февралем показал только микробизнес (+2 п.), тогда как индексы среднего (-2,1 п.) и малого бизнеса (-0,3 п.) упали.

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Ранее рост индекса был связан прежде всего с надеждами бизнеса на восстановление потребительской активности, а сейчас опрос показал фактическое улучшение продаж — об этом заявили 12% компаний (+1 п.), улучшения в апреле ожидают 33% (+2 п.). Однако 46% опрошенных признали, что продажи снизились. 

В то же время зафиксировано и снижение инвестиционной активности компаний: в марте только 17% МСБ увеличили инвестиции (снижение на 5 п.п.), 10% респондентов сократили вложения. Сейчас предприниматели больше сконцентрированы на развитии действующих проектов, говорит вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Главный вопрос — это стимулирование бизнеса больше инвестировать. Также важно наладить контроль за издержками, так как они слишком сильно выросли, — говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.

 
Автор: Андрей Пермяков
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