Запуск завода по производству ИВЛ в Екатеринбурге перенесли на год

Расширять производство оборудования для анестезиологии и реанимации планировали в 2021 г. Для этого производитель переезжает на площадку в центре Екатеринбурга.

Переезд на новую площадку на ул. Бажова, 33 в Екатеринбурге завод «Тритон-ЭлектроникС» планировал в 2021 г. Однако срок запуска перенесли на февраль 2022 г. Как пишет JustMedia.ru со ссылкой на департамент информполитики губернатора Свердловской области, компания завершает разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений.

Ранее в министерстве инвестиций и развития Свердловской области поясняли, что в рамках проекта предусматривается расширение линейки выпускаемой продукции, которая востребована медучреждениями в связи с пандемией COVID-19. Проектная мощность нового завода составит 250 аппаратов ИВЛ в месяц. Финансирование проекта предусмотрено за счет частных инвестиций.

DK.RU подробно рассказывал, как на Урале производят аппараты ИВЛ и публиковал репортаж с завода «Тритон-ЭлектроникС». В России он известен как производитель «мониторов пациентов», которые отслеживают состояние больного, и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Тритон» присутствует на рынке уже 30 лет и занимает порядка 20% российского рынка такой медтехники. Порядка 75% произведенных приборов остается на российском рынке, остальное уходит на экспорт.

Главное в аппаратах ИВЛ — это тщательное тестирование всех параметров, рассказывал директор по внешнеэкономической деятельности предприятия Антон Юзефович: