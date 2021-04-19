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С начала года застройщики Екатеринбурга продали квартир на 15,4 млрд рублей

С начала года застройщики Екатеринбурга продали квартир на 15,4 млрд рублей
Иллюстрация: DK.RU

Аналитики подвели предварительные итоги продаж на первичном рынке жилья за первый квартал 2021. Большинство сделок укладывается в бюджет до 6 млн руб. и оформляется с привлечением ипотеки.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Суммарный бюджет сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за первые три месяца 2021 г., по предварительным данным, достиг 15,4 млрд руб. Средний бюджет сделки составил 4,3 млн руб., средняя цена квадратного метра — 87,2 тыс. руб. 63,2% договоров заключались с привлечением ипотеки. Такие данные опубликовал аналитик Михаил Хорьков.

При этом средняя площадь покупаемой квартиры составила 49,2 кв. м. Всего же застройщики продали 179,6 тыс. кв. м.

Окончательные итоги будут лишь после того, как все мартовские сделки будут зарегистрированы. Но структурные показатели можно смотреть уже сейчас: 53% договоров долевого участия в строительстве заключается с квартирами до 45 кв. м. 84% сделок по ДДУ укладывается в бюджет до 6 млн руб., — сообщил Михаил Хорьков.

Добавим, что цены на жилье начали расти в прошлом году после запуска программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках со ставкой 6,5% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в последнее время призывает прекратить программу льготной ипотеки. Эксперты считают, что цены на недвижимость продолжат расти. За первичкой потянулся и вторичный рынок. С начала года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 3,7%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 13,3%. Уральская палата недвижимости зафиксировала новый ценовой рекорд относительно пиковых значений в феврале 2015 г., писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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