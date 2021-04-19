Как скинуть воображаемые профессиональные оковы и начать развиваться

28 апреля Ирина Хакамада проведет мастер-класс «Дао жизни». Он будет полезен тем, кто уперся в «зеркальный потолок» в карьере и личной жизни.

Как обрести чувство свободы и уверенности в себе? Где черпать энергию? Как открыть новые грани своей личности? Как капитализировать свои навыки? Об этом и других важных и нужных кейсах Ирина Хакамада расскажет за 2,5 часа выступления ККТ Космос.

Этот мастер-класс мы откладывали целый год. За этот год мы пережили столько всего, за этот год мы научились столькому «всему» — и сопротивляться и приспосабливаться. Тем, кто читал книгу «Дао жизни», возможно, это помогло. На встрече я изложу вам всю систему взглядов на то, как быть в балансе со всем окружающим миром, — рассказывает Ирина Хакамада.

Ее советы — чистая, неразбавленная трезвость, помноженная на знание жизни и азарт. Это действенные способы, которые помогут многим изменить себя и свою жизнь уже сейчас.

Если нет решения — это не значит, что его нет, это значит, что у вас нет сил его услышать, — говорит бизнес-тренер.

На мастер-классе «Дао жизни» Ирина Хакамада объяснит, как совместить карьеру, самореализацию и личное счастье, и даст инструкцию, как одержать победу над собеседником, партнером, аудиторией, собственной командой; как больше зарабатывать и повысить свой уровень жизни.

Качество личности обеспечивает качественную жизнь с минимальными материальными и нервными затратами. Энергия — главный источник жизни и показатель того, что ты в полном порядке, — считает Ирина Хакамада.

Мастер-класс И.Хакамада «Дао жизни» 28 апреля, ККТ Космос, 16+