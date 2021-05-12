Три месяца до старта. Как уменьшить расходы по маркировке продукции в 6 раз

Совсем скоро маркировка ряда продовольственных товаров станет обязательной, производители готовятся к росту капитальных и операционных расходов. Какие технологии позволяют их снизить — на DK.RU.

Меньше трех месяцев осталось до старта обязательной маркировки для категорий «мороженое» и «сыры», а у производителей остальных подгрупп сроком годности более 40 дней в запасе остается чуть меньше полугода. Представители рынка вендоров, интеграторов и даже типографии предлагают решения, которые чрезмерно дороги с точки зрения операционных затрат. Есть ли у отрасли выход из этой ситуации?

Как оценивать CAPEX и OPEX решения для маркировки молочной продукции

Многие участники рынка считают, что с точки зрения CAPEX (капитальных расходов) выгоднее приобрести готовый программно-аппаратный комплекс по маркировке продукции. Но при этом не все учитывают, что с точки зрения OPEX (операционных затрат) обслуживание комплекса может свести выгоду от покупки к нулю.

Для примера возьмем термоструйную печать — именно такую технологию традиционно рассматривают в качестве основной для маркировки молочной продукции. Между тем у термоструйной печати есть значительные недостатки.

В первую очередь, невозможно контролировать размер и форму чернильных капель: иногда вместе с чернильными каплями из печатающей головки вылетают сателлиты, образующиеся при кипении чернил. Это является причиной образования нежелательного контура вокруг отпечатка и смешения цветов.

Второй недостаток — стоимость обслуживания линии термоструйной печати. Производители, которые делают выбор в ее пользу, получают дополнительные расходы в размере около 2 млн руб. в год на обслуживание одной линии, работающей в три смены на скорости 6-8 тыс./час. Эта сумма во многих случаях по CAPEX сопоставима со стоимостью оборудования.

Другой распространенный способ маркировки — типографский метод нанесения — также связан со значительными операционными затратами, ведь стоимость стикеров и прямого нанесения различается в разы.

Между тем, есть технология, которая позволяет отказаться от услуг типографии для определенных форм факторов, а также от стикеризации на линии и дорогих по расходникам термоструйных маркираторов и значительно снизить стоимость маркировки. Это технология пьезоэлектрического прямого нанесения.

Основное преимущество пьезоэлектрической технологии — в возможности полностью контролировать размер капли, толщину струи, скорость выброса капли и т.д. Все это позволяет получать отпечатки высокого разрешения.

Кроме того, пьезоэлектрическая технология дает значительный экономический эффект. Несмотря на то, что капитальная стоимость дооснащения линий пьезоэлектрическим маркиратором на 10-15% выше, чем термоструйным, последующие операционные затраты не превысят 100 тыс. руб. в год.

Расчеты экономистов показывают, что даже незначительное увеличение затрат на покупку правильной технологии позволяет в последующем снизить операционные затраты более чем в 6 раз, говорит Курмет Исмаилов, Директор Департамента маркировки инвестиционно-технологического холдинга Original Group.

Мы уже сделали работающие решения, которые могут покрыть 100% рынка. Сейчас идет проработка программно-аппаратных комплексов, наиболее выгодных с точки зрения соотношения CAPEX и OPEX. Техническая команда TraceWay уже нашла оптимальные варианты для маркировки финпака и флоупака. В ближайшие пару месяцев получится удешевить прямое нанесение для ТетраПак, ПЭТ, пьюрпак и брикетов. Активно идут тесты оптимальных решений для дойпака, ж/б банки и питпака, — рассказывает Курмет Исмаилов, — экономия достигается за счет использования пьезо-нанесения, отказа от аппликаторов и стикеризации.

Кто и как разрабатывает новые технологии печати

Инженерный центр вендора TraceWay ведет embedded-разработки, что позволяет за ту же стоимость предоставить клиенту большую функциональность и лучшую оснастку. Системы управления встраиваются непосредственно в устройство (англ. embedded system), и этот способ становится все популярнее в России и в мире. Найти специалистов в этой области — настоящая удача.

В команде TraceWay есть разработчики, которые объединяют компетенции в области программного обеспечения в инженерии, что делает возможной embedded-разработку уникального промышленного пьезоэлектрического принтера, который подойдет и для молочного завода, и для предприятий по розливу воды и пива, и для типографий.

Вендор хорошо продвинулся в разработке систем подачи чернил и собственных способов печати. Команда ведет тесты на промышленных партиях разных товарных групп, работает над снижением процента брака, увеличением скорости печати, тестирует особенности нанесения, подготовку и подбор чернил, методы сушки.

К концу 2021 г. большинство форм факторов и технических аспектов будет покрыто экономичными функциональными решениями от TraceWay.

Готовы ли производители к обязательной маркировке

Вопрос с нанесением DataMatrix кода на основные форм факторы закрыт на большинстве предприятий, хотя площадки все еще экспериментируют с технологией нанесения, точкой нанесения и местом для размещения оборудования. На пилотных проектах с ЦРПТ и производителями молочной продукции мы отработали маркировку на флоупак, финпак, ТетраПак, ПЭТ, пастпак, пьюрпак, фольгированных брикетах и пленке для упаковки сыров, — рассказывает Курмет Исмаилов, — сейчас основные работы ведутся над системами отбраковки и агрегации. Эти вопросы будут решены в самое ближайшее время.

Вопросы с отбраковкой и агрегацией некоторых форм факторов решаются даже на площадках с минимальным уровнем автоматизации. Конструктив старых промышленных линий и нехватка свободного места на производствах иногда замедляет процессы интеграции с существующим оборудованием производителей. В таком случае вопрос решается установкой навесного оборудования или внедрения в линию отдельных установок, позволяющих отбраковать и агрегировать продукцию.

Мы планируем покрыть тестами в промышленных условиях установки для отбраковки абсолютно всех форм факторов молочной продукции уже в ближайшие 1,5 месяца. Что касается установок агрегации, требования регуляторов в этой части относятся к 2023 г. Внедряемые на данный момент решения позволят безболезненно подключить автоматизированные участки агрегации, как только это будет необходимо, — говорит Исмаилов.

P.S. С различными разработками для молочной продукции, в частности, с S1.TP1, установкой для прямого нанесения на упаковки Tetrapak и PET бутылки, и М1, напольной станцией управления (на промышленных PC и PLC) можно ознакомиться на youtube канале компании.