«Росатом» исключат из тендера на достройку чешской АЭС после дипломатического скандала

Российская госкорпорация, которая планировала участвовать в миллиардном тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», не сможет заявиться на конкурс.

Госкорпорацию «Росатом» в ближайшие дни официально исключат из числа претендентов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Как пишет ТАСС, об этом вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек сказал в интервью газете Pravo. Кроме того, другие претенденты на тендер не смогут привлекать к работам «Росатом» в качестве субподрядчика.

18 апреля, после того как в Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе с оружием в селе Врбетица в 2014 г., а Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, которых считают сотрудниками разведки, премьер-министр страны Андрей Бабиш выступил за отстранение «Росатома» от готовящегося тендера. Россия в ответ на высылку дипломатов из Чехии объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

Российскую госкорпорацию включили в числе претендентов на участие в конкурсе 29 марта, другими участниками являются американо-канадская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Ранее в участии в тендере было отказано китайской China General Nuclear Power. Стоимость контракта оценивается примерно в 6 млрд евро, конкурс объявят после выборов в нижнюю палату чешского парламента, назначенных на 8 и 9 октября.

АЭС «Дукованы» начали строить в 1974 г. по договору между Чехословакией и СССР, с 1985 по 1987 гг. в эксплуатацию ввели 4 энергоблока станции. Сейчас АЭС производит примерно 20% энергии, потребляемой в стране. Возможное начало строительства пятого энергоблока назначено на 2030 г.