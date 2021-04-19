На Западе призвали Путина не дать Навальному умереть в колонии. В его защиту будет митинг

В день послания Путина Федеральному собранию пройдет общероссийский митинг в поддержку Алексея Навального, который находится в колонии в критическом состоянии.

Фонд борьбы с коррупцией (по требованию Минюста признан в России иностранным агентом) анонсировал общероссийский митинг 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Изначально его планировалось провести, когда ФБК соберет 500 тыс. подписей потенциальных участников, к 18 апреля их насчитывалось более 458 тыс.

Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 000 человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас, — говорится в заявлении ФБК.

21 апреля — день послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

Ускорить проведения митинга ФБК решили из-за критического состояния здоровья Навального, который сейчас находится в заключении в ИК-2 Владимирской области. В конце марта политик объявил голодовку, так как к нему не пускают врача: Навальный требовал прекратить пытку лишения сном и жаловался на боли в ногах и спине, из лекарств ему дают только таблетки и мазь Ибупрофен.

Во ФСИН утверждают, что политик получает всю необходимую помощь. При этом один из лечащих врачей Навального Ярослав Ашихмин заявил, что он может умереть в любой момент: «Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца. Публикация согласована с родственниками Алексея Навального».

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17 апреля более 70 всемирно известных писателей, художников и ученых, в том числе Бенедикт Камбербэтч, Орхан Памук, Джоан Роулинг, Дэвид Духовны, Салман Рушди и другие — подписали открытое письмо, опубликованное в британских, французских, итальянских и немецких изданиях, в котором призвали Путина обеспечить Навальному необходимое лечение, на которое он имеет право по закону.

Кроме того, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом рассматривает несколько мер привлечения России к ответственности, если Навальный умрет в колонии.