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Чехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрыва

Ян Гамачек
Ян Гамачек. Иллюстрация: Wikimedia.org

На фоне обострившихся отношений России и Запада Чехия объявила в розыск предполагаемых офицеров ГРУ, известных по «делу Скрипалей». Их обвиняют в организации взрыва на складе оружия в 2014 г.

#НОВОСТИ

Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по «делу Скрипалей». По данным Чехии, Петров и Боширов в октябре 2014 г. были в Злинском крае, где находится село Врбетице, их разыскивают «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Премьер-министр Чехии Андрей Бабин на пресс-конференции заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 г. в этом селе.

16 октября 2014 г. в Врбетице взорвались боеприпасы, хранившиеся на двух складах, арендованных компанией Imex Group, в результате погибли два человека. 

Одновременно с розыском Петрова и Боширова чешский МИД заявил, что вышлет 18 российских дипломатов: их считают сотрудниками ГРУ (Главное управление Генштаба ВС России) и Службы внешней разведки (СВР). Об это сказал министр иностранных дел страны Ян Гамачек на пресс-конференции, пишет РБК со ссылкой на издание Novinky. Дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Чехию.

В МИД России пообещали отреагировать на высылку дипломатов. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Великобритания обвиняла Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По данным The Insider и Bellingcat, Петров и Боширов — это офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Чехия высылает российских дипломатов на фоне обострения отношений России и Запада. На этой неделе США объявили о новых антироссийских санкциях, затем президент Джо Байден заявил, что они могли бы быть сильнее, но США хотят стабильных и предсказуемых отношений, а не собираются начинать цикл эскалации и конфликта с Россией.

Автор: Андрей Пермяков
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