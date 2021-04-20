«Дробление бизнеса для оптимизации налогов несет много рисков. Штрафы за схемы огромные»

Многие собственники бизнеса привыкли множить фирмы, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. ФНС внимательно следит за такими компаниями и строго наказывает собственников за серые схемы «оптимизации».

Чаще всего, когда предприниматели говорят о «структурировании» бизнеса, то имеют в виду его дробление на несколько компаний. За счет этого удается оптимизировать налоговые расходы, создать более эффективное управление, решить иные хозяйственные задачи. Директор компании АБК «Счетовод» Юлия Мазеина говорит, что в таком подходе кроются свои подводные камни:

Есть одна большая проблема — подобное дробление налоговая может посчитать «схемой» уклонения от налогов, если будет доказана взаимозависимость организаций и получение от этого необоснованной налоговой выгоды. По результатам выездной проверки все обороты группы компаний могут быть просуммированы и доначислены налоги по общей системе налогообложения плюс штрафы до 40%.

Вместе с экспертами DK.RU разбираемся, что делать владельцам компаний с разветвленной схемой управления, как избежать претензий налоговой и сложно ли провести «правильную оптимизацию» бизнеса?

Ирина Екимовских, основатель АГ «Капитал»:

— Сегодня практически каждая компания малого и среднего бизнеса в России представлена группой юридических лиц.

В среднем речь идет о пяти-семи компаниях. Если у предприятия выручка более 500 млн руб., то речь может идти даже о десяти-двадцати юрлицах.

Почему у бизнеса такое количество юридических лиц? В России в 90% случаев юридически разветвленная схема бизнеса связана с оптимизацией налоговой нагрузки.

Чаще всего бизнес, которому сегодня 7+ лет, начинался с ООО, затем открывалась компания для торговых целей, потом еще одна для закупа, потом создавалось ИП, чтобы организовывать транспортные или иные услуги. Предприниматели формировали разветвленную схему юридических лиц, потому что пытались манипулировать системами налогообложения, налоговыми рисками, комбинировали серые и белые схемы, чтобы сэкономить.

Эта задача в принципе понятна: бизнес создается для извлечения прибыли и, если государство позволяло манипулировать налоговыми режимами, то такая модель была оправданна. Даже зная о налоговых санкциях, предприниматели шли на дробление бизнеса, потому что чаще всего с налоговой можно было договориться. А деньги сэкономленные, в том числе и на налогах, — это деньги заработанные.

Но с 2015 г. ситуация с налоговым контролем стала кардинально меняться. Налоговая служба выстроила автоматическую систему контроля по НДС, к системе налогового мониторинга подключилась банковская система, повысилась личная ответственность предпринимателя. Налоговая служба стала активно использовать все аналитические инструменты для выявления фирм-однодневок и прочее.

По итогам первого этапа чистки ЕГРЮЛ, когда отказались от бумажного НДС, довольно сильно почистили реестр компаний: если в 2010 г. порядка 40% всех зарегистрированных фирм обладали признаками однодневок, то сегодня таких меньше 100 тыс. — это очень мало по сравнению с тем, что было.

На втором этапе налоговая начала бороться с дроблением бизнеса, сейчас все большее внимание налоговых органов привлекает разветвленная структура компаний. В связи с этим возникает больше судов с доначислением налогов по причине дробления бизнеса.

Налоговая внимательно смотрит, есть ли признаки манипуляции несколькими системами налогообложения и есть ли у компаний признаки единого технологического процесса. Если есть, то все компании объединяются и доначисляются налоги по общей системе налогообложения.

Неоправданный риск

Разветвлённая схема юридических лиц сопряжена с высокими налоговыми рисками, которые зачастую бывают неоправданны. На сегодняшний день схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов в большинстве случаев несут больше рисков, чем экономии.

С внесением изменений в закон о банкротстве риски для предпринимателей стали еще серьезнее. Нельзя не учитывать серьезность субсидиарной ответственности и налогового контроля. «Мы так всегда работали» — это не аргумент, сейчас нужно очень осознанно выбирать схему работы.

Совсем необязательно создавать отдельную компанию для торговли, отдельную — для производства, отдельную — для перевозок. Торговать, производить и развозить может одно и то же юридическое лицо, никаких юридических причин для дробления бизнеса нет, только налоговая оптимизация. Но, зная наших предпринимателей, уровень финансового планирования, возникает много вопросов к эффективности такой оптимизации.

Я всегда выступаю за то, чтобы любую проблему рассматривать со всех сторон и ясно представлять все риски.

Из рисков дробления бизнеса у нас есть доначисление налогов плюс пени, которые составляют две ставки рефинансирования. Плюс в случае, если налоговая докажет использование схемы дробления, штраф будет наложен не в размере 20% от суммы неуплаченного налога, а в размере 40%.

Кроме того, нужно посчитать стоимость сопровождения разветвленной структуры бизнеса — это вмененные расходы, которые тратятся на содержание нескольких юридических лиц. Сюда входят и отчеты в налоговую, потому что каждое юридическое лицо обязано их предоставлять, плюс разветвленная структура всегда приводит к сложностям по формированию управленческого и финансового отчета.

И очень часто, когда мы проводим налоговый аудит, для предпринимателей становится откровением, что их оптимизированная структура, которая призвана много экономить, на самом деле обходится на 10-15% дешевле, чем если бы все было сделано с одним юридическим лицом. На самом деле разница не такая уж и значительная.

Бывает, что бизнес, который находится на общей системе налогообложения, старается вывести как можно больше сотрудников на другие компании, использует услуги ИП, чтобы сократить фонд оплаты труда.

Но почему-то многие забыли, что в марте 2020 г. для предприятий из сектора МСП страховые взносы сверх минимальной оплаты труда понизили с 30% до 15%. Получается комичная ситуация: предприниматели платят сотрудникам минимальную зарплату, а остатки переводят на ИП, с которых платят 7% налога плюс оплачивают транзакции банка за снятие наличных.

В итоге расходы на выплаты зарплаты сверх минимальной оплаты труда получаются на уровне 10-12%, а если бы сотрудник был устроен официально и была полностью белая зарплата, пришлось бы заплатить 15%. Разница 3%, а сколько телодвижений нужно совершить и сколько рисков нужно на себя взять?

Обычно у бизнеса есть одна или две внешние лицевые компании, которые работают с покупателями. Все остальные ИП или иные компании, которые искусственно включены в процесс ради оптимизации, обычно очень просто исключаются: просто через них перестают проводить оборотные средства. Но опять же нужно все считать.

Если структура бизнеса разветвленная, то процесс управления финансами в бизнесе гораздо сложнее и дороже. И это одна из причин, почему у многих компаний МСБ нет полноценной финансовой отчетности.

Что касается стоимости наведения порядка в бизнесе, то у нас есть, например, часовые консультации стоимостью 10-20 тыс. руб., на которых мы разбираем налоговое управление и говорим, что в нем хорошо, а что плохо. Есть проекты, когда мы просчитываем налоговые риски, предлагаем схему на будущее и помогаем с ее внедрением. Такой консалтинговый проект стоит порядка 200-300 тыс. руб.

Особенность привлечения консультанта состоит в том, что он работает со многими бизнесами и многими ситуациями, так что, исходя из своего опыта, он может предложить наиболее взвешенное с точки зрения рисков и трудоемкости решение.

Юлия Мазеина, директор компании АБК «Счетовод»:

— Никто не запретит одному собственнику иметь несколько компаний, но учитывайте при построении структуры бизнеса, что ФНС ориентируется на официальный список признаков дробления, которые указаны в Письме от 11 августа 2017 г. N СА-4-7/15895@.

А также имейте четкую деловую цель, обосновывающую создание новой компании, перевод туда сотрудников, активов и т.д., т.к. желание платить меньше налогов не является достаточным основанием сделки с точки зрения налогового контроля.

Если налоговая найдет неуплаченных налогов в результате дробления на сумму 15 млн руб., то руководитель бизнеса рискует попасть уже под уголовную ответственность по статье199 УК «Уклонение от уплаты налогов».

Не стоит забывать и о субсидиарной ответственности, привлечение к которой существенно упростили пару лет назад. «Под раздачу» могут попасть, кроме владельца бизнеса, также и контролирующие должника лица, которыми могут быть признаны и родственники, и дети, и друзья. Так что, если не хотите оставлять такое «наследство», то подойдите к вопросу построения структуры бизнеса вдумчиво, привлеките специалистов: юристов, налоговых консультантов.

11 признаков, которые вызовут подозрение у налоговой:

1. Компания состоит из нескольких фирм, которые применяют спецрежимы.

2. Совпадение участников, директоров и конечных выгодоприобретателей в группе компаний.

3. Все компании в группе осуществляют один и тот же или сходный вид экономической деятельности.

4. Новые компании в группе создаются непосредственно перед расширением бизнеса или увеличением персонала.

5. Компании в группе платят друг за друга. По сути, бюджет у них единый.

6. Аффилированность (взаимозависимость) участников, руководства и сотрудников компании.

7. Одно и то же оборудование, бюджет, кадры на все компании.

8. Одни и те же вывески, адреса, контакты, сайты, помещения, склады.

9. У всех компаний в схеме одни и те же поставщики и покупатели. Либо разные участники схемы являются единственными поставщиками или покупателями друг у друга.

10. На всю группу одна бухгалтерия, HR, кадры, юридический отдел, служба продаж и закупок, служба логистики.

11. Предельные значения по площади, оборотам, численности персонала, позволяющие применять спецрежимы.

Если все так страшно, может, вообще ничего не менять?

Сейчас бояться менять — это главная ошибка бизнеса, которая может стать фатальной. Мир слишком быстро видоизменяется и диктует новые правила. Важно понимать, что новые правила создают новые возможности.

Самый яркий пример — «коронакризис», который изменил весь мировой бизнес. Выжили и выиграли те, кто смог в ограниченный срок почувствовать необходимость изменений, быстро трансформироваться и предложить рынку необходимые товары и услуги.

И слова «оптимизация» бояться не надо. Да, черные и серые «схемы» бизнеса умерли вместе с развитием технологий налогового контроля бизнеса. Но грамотно и законно экономить на налогах — это неотъемлемое право любого предпринимателя. Для микро- и малого бизнеса, несмотря на отмену ЕНВД, еще остаются выгодные системы налогообложения и льготы, которыми нужно успевать пользоваться.

Например, для предприятий и ИП, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), действуют пониженные ставки страховых взносов на размер зарплаты выше уровня МРОТ. Во время пандемии на субсидии и льготные кредиты могли претендовать именно те, кто включен в реестр МСП.

До конца 2023 г. продлены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей в определенных видах деятельности. Патентная система налогообложения, призванная заменить ЕНВД, стала дороже в применении, но зато избавляет предпринимателя от забот по ведению учета, сдаче отчетности и слежению за сроками уплаты налогов.

С чего начать: ООО или ИП?

Ирина Екимовских, основатель АГ «Капитал»:

— Как мы помним, есть такие формы собственности, как ООО и ИП, выбирая одну из них для ведения бизнеса, опять же, нужно отталкиваться от налогового режима, который является для вас наиболее подходящим.

Что касается системы налогообложения, то ИП и ООО могут использовать упрощенную систему налогообложения или общую систему налогообложения. Для ИП еще есть удобная патентная система, но ее применение ограничено отдельными видами деятельности, выручкой до 60 млн и численностью наемных сотрудников до 15 человек.

Особенность ИП в том, что оно работает без партнеров. Сложно выстраивать бизнес ИП, если вас двое: как потом расходиться? У нас была история, когда за помощью пришли два предпринимателя, которые хотели поделить компанию, но бизнес был зарегистрирован на бывшую жену одного из них и имел форму собственности ИП. Тут, кроме как договориться между собой и с бывшей женой, мы ничего предложить не смогли, потому что сами предприниматели к бизнесу юридически никакого отношения не имели. Так что для партнерства ИП не подойдет.

Что касается рисков, то в связи с изменением в законе о банкротстве, разницы между ИП и ООО практически нет: ограниченная ответственность предпринимателя стала неограниченной. Если на долги перед налоговой приходится 50% всех долгов компании, то ФНС может взыскать их с лица, принимающего решения. Судебные прецеденты, когда налоговая привлекает к ответу учредителей бизнеса, есть.

Если говорить о банках, то они больше любят работать с ООО, поскольку они регулярно сдают бухгалтерскую отчетность, а ИП только подают декларации, у них нет обязанности сдавать бухгалтерскую отчётность.

Рост налоговой нагрузки привел к тому, что предприниматели стали чаще использовать ИП на общей системе налогообложения. То есть бизнесмены переводят основной на ИП, чтобы не платить налог прибыль 20%, а только НДФЛ в размере 13%. Плюс ИП позволяет не платить налог на дивиденды, потому что прибыль, которую зарабатывает ИП, является доходом физлица.

При открытии бизнеса всегда нужно просчитывать модель бизнеса, поскольку для многих компаний налоговые платежи занимают 30-40% выручки, то нужно все налоговые последствия заранее просчитать. Все-таки налоговая нагрузка — существенная часть финансовой нагрузки на компанию.

Юлия Мазеина, директор компании АБК «Счетовод»:

— Для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, ввели новую систему налогообложения «Налог на профессиональный доход» или так называемую «самозанятость». Такой бизнес не может иметь наемных сотрудников, заниматься определенными видами деятельности (например, торговлей или сдачей недвижимости в аренду) и имеет ограничение по выручке – не более 2.4 млн руб в год.

Зато простая и бесплатная регистрация, отсутствие отчетов, невысокие налоговые ставки (4% при работе с физлицами и 6% при работе с юридическими лицами) и можно не бояться, что вашу личную карту заблокируют или оштрафуют за незаконное предпринимательство.

К тому же статус самозанятого значительно расширит число ваших клиентов, ведь компаниям гораздо выгоднее работать с самозанятым, чем просто с физическим лицом.

Молодым предпринимателям я бы посоветовала не бояться консультироваться с профессионалами. Да, на первых порах хочется экономить на всем, но чаще всего это приводит к потере времени и денег в будущем. Лучше заранее выбрать форму бизнеса, режим налогообложения, которые помогут работать эффективно, чем приходить к этому, когда ситуация уже «на грани фола».

При выборе формы вашего бизнеса прежде всего ответьте себе на следующие вопросы: разрешено ли ИП вести деятельность, которую вы планируете, и нужна ли вам лицензия на нее (обратитесь к справочнику кодов ОКВЭД и Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ); насколько масштабным будет ваш бизнес или какой срок вам понадобится для его масштабирования; собираетесь ли вы привлекать дополнительные внешние ресурсы в бизнес.

Важно понимать, что, регистрируя ИП, вы создаете возможность вести бизнес только себе. А регистрируя ООО, вы создаете самостоятельную компанию, вид деятельности которой к тому же неограничен.

В ООО вы можете стать учредителем, соучредителем, привлечь кредиторов и инвесторов, продать долю или продать бизнес целиком. Правил и ответственности, в том числе налоговой, в данном случае гораздо больше, но и статус вашего бизнеса выше. Будучи ООО, вы, скорее всего, более успешно сможете принимать участие в государственных и частных тендерах, работать с иностранными компаниями.

Доверие к компании традиционно выше, чем к индивидуальному предпринимателю. Поэтому ООО открывают, когда планируют более крупный бизнес. Индивидуальных предпринимателей бухгалтеры часто между собой называют «малышами». Хотя сейчас ИП может вести достаточно серьезный бизнес, активно завязывать деловые партнерства. Все же статус ИП подходит больше для тех, кто продает собственные услуги, владеет небольшим магазинчиком товаров (без алкоголя), небольшой компанией, оказывающую услуги.

У ИП проще проходит процесс регистрации и ликвидации, прибылью может распоряжаться сам предприниматель, бухучет вести легче и дешевле. Поэтому, если ваш бизнес не противоречит списку деятельности, разрешенной для ИП, и вы не планируете оформлять партнерство и осуществлять серьезные сделки с крупными компаниями, то лучше выбрать именно эту форму бизнеса.

Конечно, лучше, если вы определитесь с выбором формы на начальном этапе. Но бывает и так, что вы не ожидали, а бизнес «стрельнул» настолько, что ИП стало вас ограничивать. Например, у вас появился партнер или вы решили открыть новое направление, но ваш статус ИП не позволяет заниматься определенным видом деятельности и вы теряете возможности и потенциальный доход. Выход — регистрация ООО. Все-таки бизнес пока что воспринимает эту форму как более серьезную и стабильную и сотрудничает с ООО более охотно.

По прибыли у статуса ИП ограничений нет, есть только ограничения, которые возникают в результате выбора системы налогообложения. Доход ИП на УСН за год, например, не должен превышать 200 млн руб.