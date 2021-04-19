«Борьба с мошенниками объединяет страховщиков. Обойдемся без посредников и автоюристов»

Из-за мошенников добросовестные граждане не получают выплаты, а страховые компании вынуждены увеличивать тарифы, потому что несут убытки. Как защитить себя от недобросовестных игроков?

Автогражданка традиционно считается одним из самых популярных среди мошенников видом страхования. В 2020 г. в России, несмотря на пандемию, только по этому виду страхования участники рынка направили в правоохранительные органы более 10 тыс. заявлений на действия мошенников. Нанесенный ущерб оценили в 5 млрд руб.

Председатель Союза Страховщиков Урала «Белый Соболь» Сергей Смирнов отмечает, что мошенники активно себя проявляют не только в автостраховании. Эксперт рассказал DK.RU, как распознать мошенников и что делает Союз для борьбы с недобросовестными участниками рынка:

— Автострахование всегда привлекает разного рода мошенников. Но сегодня наблюдается тенденция к увеличению таких действий и в других видах страхования, например, в личном или имущественном.

Наиболее распространенные случаи — инсценировка наступления страхового случая и сообщение заведомо ложных сведений.

К сожалению, все чаще встречается мошенничество и со стороны сотрудников страховых компаний, агентов и смежных организаций, таких как Станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) или экспертные организации.

Ущерб от действий мошенников существенный. Если кратко, то для участников рынка это недополученная прибыль, увеличение страхового тарифа и в целом незапланированные убытки страховой компании.

Я считаю, что для страхового рынка требуются особые инструменты противодействия мошенничеству, основанные на современных цифровых технологиях и имеющемся практическом опыте.

Так, например, закон об ОСАГО сейчас никак не учитывает мошенничество клиента, а также его убыточность в итоговой цене страхового полиса. Получается, что мы терпим убытки приблизительно в 10-12% возмещений.

Как гражданам уберечь себя от мошенников?

В первую очередь, при страховом случае нужно обращаться в страховую компанию, не прибегать к помощи автоюристов и других помощников. Сегодня страховщик как никто заинтересован осуществить максимально полную выплату во избежание различного рода санкций и штрафов.

Хочу напомнить, что сейчас у нас существует такой инструмент, как финансовый уполномоченный. Обращение к нему намного эффективнее, чем к автоюристам.

Во-вторых, нужно заблаговременно позаботиться о страховой защите своего имущества, своей лично и своих близких. Также я рекомендую уделять время повышению финансовой грамотности — получать консультации от страховых компаний, посещать официальные сайты страховщиков, внимательно относиться к предложениям разного рода посредников, особенно при наступлении и урегулировании страховых случаев.

Ведь последствия для граждан, которые по незнанию или доверию обращаются к разного рода помощникам (автоюристам и проч.), существенные. В конечном итоге они рискуют остаться без возмещения. Страховой организации же приходится в случае всплеска мошенничества менять тарифную политику, увеличивать сроки проверок страховых случаев, сокращать продажи в регионе, нести незапланированную финансовую нагрузку.

Сейчас Союз проводит комплексную работу по противодействию страховому мошенничеству, которая включает в себя взаимодействие с ГИБДД, камерами дорожного и уличного наблюдения, регулярно проводится работа со СМИ, которая направлена на информирование граждан о процессах взаимодействия со страховой компанией, предостережение о возможных последствиях противоправных действий в отношении страховщиков, последствиях обращений к автоюристам.

Так, например, страховщиками региона только с помощью использования камер дорожного наблюдения уже в 2021 г. было выявлено более 40 случаев мошеннических действий на общую сумму потенциального ущерба более 6 млн руб.

Весь этот комплекс позволяет эффективно реализовывать одну из ключевых задач Союза — противодействие страховому мошенничеству.

Как руководитель Союза страховщиков Уральского региона могу с уверенностью сказать, тот комплекс мероприятий, который мы реализуем в регионах УрФО, направленный на противодействие мошенничеству, позволяет нам в хорошем смысле слова оставаться лидерами отрасли по нанесенному ущербу страховщикам.

Опыт успешного противодействия мошенничеству в регионе возможен благодаря взаимодействию Союза с правоохранительными органами в части предупреждения и противодействия преступлениям в сфере страхования, органами исполнительной власти, системного и эффективного диалога с надзорными органами региона.