В Екатеринбурге открылось представительство сервиса «Авито Работа»

Компания хочет быть ближе к крупным региональным игрокам — «Сима-Ленду», «Галамарту», «Бруснике» и «Мегамарту». В качестве партнера она привлекла HR-сообщество Урала.

Екатеринбург стал первым городом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где сервис «Авито Работа» создал представительство. Его возглавила Елизавета Чурина. На представительство выделена команда поддержки клиентов.

Уральский округ всегда был интересным направлением для «Авито Работы», мы уже давно работаем с крупными работодателями региона. Несмотря на сложный прошлый год, мы видим, как восстанавливается деловая активность в регионе, ведь рынок труда — фактически зеркало состояния экономики. Мы получали большое количество запросов от работодателей и не всегда могли оперативно и качественно их отработать, предоставить конструктивную помощь или совет», ─ отмечает Артём Кумпель, управляющий директор сервиса «Авито Работа».

В числе региональных клиентов компании ─ «Сима-Ленд», «Галамарт», «Сталепромышленная компания», «Сыробогатов», «Брусника», «Мегамарт» и другие.

Как отмечает пресс-служба компании, с января 2020 г. в Екатеринбурге и Свердловской области активная аудитория соискателей на Авито увеличилась на 76%, а количество вакансий выросло на 78%.

Партнером «Авито Работы» в регионе стало HR Mnenie ─ крупнейшее HR-сообщество Урала, объединяющее более 1500 уральских экспертов рынка труда.

Ранее Ольга Чебыкина, управляющий партнер «HR-Лидер», рассказала DK.RU, что рынок труда в ближайшие несколько лет станет головной болью для многих предпринимателей: количество трудоспособного населения сокращается, а стоимость качественных кадров растет. Кадровый голод для российских компаний продлится вплоть до 2036 г.

Руководитель клуба работодателей HR mnenie Андрей Попов призвал директоров компаний торговать лицом. Эксперт считает, что на рынке подбора кадров настоящая революция: предотвратить ее невозможно, но есть шанс смягчить.