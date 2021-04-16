Alliance Legal CG рекомендована в международном рейтинге The Legal 500

Компания получила признание в номинации «Реструктуризация и банкротство» рейтинга The Legal 500 — одного из наиболее авторитетных международных юридических изданий.

Компания Alliance Legal CG получила признание в юридическом рейтинге The Legal 500 в номинации «Реструктуризация и банкротство». В исследовании отмечены партнеры Дмитрий Фесько и Евгений Карноухов, а также руководитель практики Сопровождения банкротств Алина Манина.

Практика Сопровождения банкротств показывает высокие стандарты и обладает достаточным арсеналом юридических услуг, чтобы отвечать потребностям бизнес-среды, а также имеет в штате узкоспециализированных специалистов высокого уровня профессиональной подготовки.

Мы благодарим клиентов за доверие и высокую оценку нашей работы. Наша задача — обеспечить эффективное юридическое сопровождение бизнеса как при решении отдельных правовых задач, так и при реализации комплексных проектов, — говорит руководитель практики Алина Манина.

The Legal 500 — одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий. Рейтинг The Legal 500 издается с 1987 года и представляет анализ работы юридических фирм более чем в 90 странах мира. Оценки и рекомендации справочника строятся на независимых исследованиях юридических фирм, а также на оценках их клиентов.

Alliance Legal Consulting Group — российская национальная юридическая фирма. Обеспечивает правовое сопровождение крупного и среднего бизнеса, в том числе частных инвесторов и госкорпораций в рамках российского и международного законодательства.