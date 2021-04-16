«Мощнейший лоббист в хорошем смысле». Как главный союз уральского бизнеса отметил 30 лет

«У нас есть все возможности для того, чтобы инвестиции, которые являются основой решения социальных проблем, были активизированы без повышения фискального бремени». Чего СОСПП добился с 1991 г.

15 апреля на годовом отчетном собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) прошли довыборы совета и президиума совета организации. В состав президиума вошли следующие топ-менеджеры и предприниматели: гендиректор «МРСК Урала» Владимир Болотин, директор макрорегионального филиала «Урал» «Ростелекома» Сергей Гусев, руководитель дивизиона «Урал» компании «ЕВРАЗ» Денис Новоженов, новый гендиректор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов и новый председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, а также гендиректор компании Prinzip Геннадий Черных и учредитель, гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев.

В совет СОСПП сменились 20 человек, среди его новых членов, помимо Владимира Болотина, Сергея Гусева, Дениса Новоженова, Дмитрия Осинова, Дмитрия Суховерхова, Геннадия Черных и Сергея Шмотьева, следующие люди:

Андрей Антипов, гендиректор ОЭЗ «Титановая долина»;

Анастасия Ершова, индивидуальный предприниматель;

Олег Кудрявцев, гендиректор компании «Тизол»;

Юлия Лопаница, собственник, исполнительный директор ГК «Строчка»;

Александр Невмержицкий, руководитель ГК «Практика»;

Константин Обоскалов, гендиректор компании «Сима-ЛЕНД»;

Александр Породнов, советник гендиректора АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»;

Денис Ремезов, гендиректор УК «Про-Бизнес-Парк»;

Дмитрий Семизоров, гендиректор «Уралтрансмаша»;

Дмитрий Скоропупов, генеральный директор «Уралкриомаша»;

Владимир Смирнов, индивидуальный предприниматель;

Владимир Торопов, управляющий директор «Первоуральского новотрубного завода»;

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга.

На пресс-конференции перед годовым собранием СОСПП президент Союза Дмитрий Пумпянский вместе с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, а также полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым обознали ключевые итоги за 30 лет работы организации.

СОСПП — это мощнейшая экспертная площадка, мощнейший лоббист в хорошем смысле этого слова. Все новые нормативные документы, федеральные законы на уровне правительства без их экспертной оценки не принимаются. Поэтому сегодня работу союза переоценить очень сложно. И самое главное — в рамках взаимодействия с крупным бизнесом решается очень много социальных задач. Прошлый год это серьезно показал, потому что в период первой волны пандемии крупный бизнес взял на себя очень многие расходы и помог стране разобраться с такими проблемами, как защитные маски. Пользуясь случаем, хочу выразить Союзу огромные слова благодарности и поздравить их с юбилеем. 30 лет — серьезная дата, и нужно обратить внимание, что это был 91-й год, очень сложное время, многое в стране было непонятно. Объединение тогда помогло сохранить многие предприятия и предотвратить многие угрозы, — сказал Владимир Якушев.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что за 30 лет работы СОСПП зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка, стратегический партнер власти в вопросах улучшения делового климата и развития предпринимательской среды. «Мы дорожим тем, что диалог власти и бизнеса в Свердловской области строится на высоком уровне взаимопонимания и доверия», — сказал губернатор.

30 лет назад, когда создавался областной союз промышленников и предпринимателей, не было никаких руководящих указаний, а предыдущие структуры и методы управления не работали, говорит Дмитрий Пумпянский.

За эти годы союз прошел через огромную трансформацию. Союз всегда успешно и плодотворно работал и с другими организациями бизнеса, и с исполнительной властью Свердловской области. Мы сегодня включаем в себя около 500 промпредприятий, 15 отраслевых союзов, которые включают в себя еще 5000 предприятий и тем самым объединяем почти 70% промышленного потенциала, и не только промышленного. Последние годы мы активно поддерживаем торговлю, строительство, и инновационные бизнесы. Хочу выразить благодарность Евгению Владимировичу и всем губернаторам, Эдуарду Росселю и Александру Мишарину. Всегда союз находил с ними общий язык — в диалоге, иногда непростом, но всегда продуктивном, — рассказал он.

Президент РСПП Александр Шохин добавил, что социально ответственное поведение компаний сейчас является условием их конкурентоспособности. Однако он не ждет, что после послания президента Владимира Путина, назначенного на 21 апреля, будут повышены налоги ради решения социальных вопросов:

«У нас есть все возможности для того, чтобы инвестиции, которые являются основой решения социальных проблем, были активизированы без повышения фискального бремени. Но, безусловно, понятие «социально ответственное инвестирование» является ключевым: это и экология, и забота о работниках и членах их семей, это благополучие территорий присутствия предприятия и так далее».