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Сервисы медицины будущего представил Сбер на выставке «Здравоохранение Урала-2021»

Сервисы медицины будущего представил Сбер на выставке «Здравоохранение Урала-2021»
Иллюстрация: Сбербанк

Сбер презентовал инновационные сервисы своей экосистемы, направленные на цифровую трансформацию медицинской отрасли, на 2-й международной выставке-форуме «Здравоохранение Урала-2021».

Мероприятие проходит с 13 по 16 апреля в выставочном павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО». Сбер выступил генеральным партнером форума и представил на своем стенде голосовой помощник по заполнению медицинской документации Voice2Med, комплексное телемедицинское решение для регионов СберЗдоровье и технологии искусственного интеллекта для диагностики заболеваний.

Обо всех сервисах представители экосистемы Сбера подробно рассказали на пленарной дискуссии «Современные тренды развития в цифровизации здравоохранения регионов. Медицина будущего», которая прошла 14 апреля в конгресс-холле выставочного павильона. В мероприятии приняли участие более 100 человек — организаторы здравоохранения федерального, окружного и областного уровня, главные врачи, заведующие отделениями государственных и частных медицинских учреждений Уральского федерального округа, Пермского края и Республики Башкортостан. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Во время дискуссии представители компании СберМедИИ презентовали свои продукты на основе моделей искусственного интеллекта. Это акустическая диагностика респираторных заболеваний, в том числе COVID-19, определение очагов ишемического инсульта и поражённых участков легких по КТ-снимкам, анализ рентгенографических  и маммографических изображений с выделением подозрительных очагов, фотодетекция кожных высыпаний, детектирование патологий по ЭКГ и предоперационное картирование головного мозга. Часть этих технологий уже внедрена в промышленное использование. Например, в Свердловской области КТ легких с применением ИИ проводится в противотуберкулезном диспансере, екатеринбургских больницах №24 и №14, а также в городской больнице Асбеста.

Еще одна прорывная технология от экосистемы Сбера — голосовой помощник Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ.  При проведении исследования врач надиктовывает текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в заполняемый протокол. Система распознает специфические медицинские термины, сокращения и аббревиатуры. Voice2Med предназначен для больниц, проводящих различные исследования — рентгенографию, УЗИ, МРТ, КТ. На выставке «Здравоохранение Урала-2021» оценить работу голосового помощника в действии можно прямо на стенде Сбера. В день открытия мероприятия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр здравоохранения региона Андрей Карлов посетили стенд Сбера и  ознакомились с представленным сервисом.

Также на пленарной дискуссии участники обсудили возможности внедрения на территории Свердловской области комплексного телемедицинского решения — сервиса СберЗдоровье, которое позволит сократить очереди на прием в поликлиниках, разгрузить врачей за счет снижения необоснованных обращений, автоматизировать сбор анамнеза и проводить онлайн-консилиумы.

Сервисы экосистемы, которые мы представили на выставке, помогают повысить эффективность работы больниц и поликлиник, улучшить условия труда врачей и медперсонала, сократить очереди на прием, повысить точность постановки диагноза и лечения, избавить врачей от рутины по заполнению протоколов исследований. Все эти сервисы — результат деятельности сотен программистов, инженеров и разработчиков, которых объединил Сбер. И мы с гордостью называем их сервисами медицины будущего», — говорит Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Автор: Гринина Ирина
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