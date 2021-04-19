Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.04
75,55
90,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Золотая середина: где купить стильную и недорогую мебель для дома?

Золотая середина: где купить стильную и недорогую мебель для дома?
Иллюстрация: «ДамДиван»

Есть убеждение, что вся мебель для дома делится на две больше категории: дорогая и более демократичная. В первом случае она красива и функциональна. Во втором — немодная и с изъянами.

Развеять это убеждение решили представители магазина «ДамДиван». Здесь выставляется мебель хорошего качества по низкой цене. Та самая золотая середина, которой так не хватает местному покупателю. Физическая точка магазина располагается в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Прицениться заранее и выбрать удобный вариант дивана или мебели для гостиной можно на сайте  damdivan.com. Покупателей из других регионов магазин обслуживает дистанционно и доставляет товары по всей России.

Золотая середина: где купить стильную и недорогую мебель для дома? 1

Пять причин оформить заказ в магазине «ДамДиван»:

  1. Широкий ассортимент. Здесь можно найти все, что нужно, чтобы меблировать квартиру: мебель для спальни и гостиной, атрибуты для детской и кухни, для прихожих и офисов. В наличии всегда есть мягкая и корпусная мебель;
  2. Удобный каталог для поиска. Сайт магазина разбит на разделы. В каждом из них можно установить фильтры и выбирать только из тех вариантов, которые точно соответствуют критериям покупателя;
  3. Дополнительные сервисные услуги. Доставка мебели по указанному адресу, подъем на этаж, сборка и установка на месте;
  4. Магазин сотрудничает с большим количеством брендов, каждый из которых заслужил доверие потребителей;
  5. Демократичные цены. В магазине постоянно проходят акции, клиентам предлагают индивидуальные скидки и накопительные карты.

Золотая середина: где купить стильную и недорогую мебель для дома? 2

Магазин мебели «ДамДиван»

Адрес: 620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, бульвар Культуры, 25
Телефон: 8800 511-86-40
Официальный сайт: https://damdivan.com

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Чехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрываЧехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрыва
  • Стабильность не вечна: экономисты предрекли полномасштабный кризис при отсутствии переменСтабильность не вечна: экономисты предрекли полномасштабный кризис при отсутствии перемен
  • МВД требует выслать 1 млн нелегалов, люксовые бренды нарастили продажи. Главное 16 апреляМВД требует выслать 1 млн нелегалов, люксовые бренды нарастили продажи. Главное 16 апреля
  • В Екатеринбурге открылось представительство сервиса «Авито Работа»В Екатеринбурге открылось представительство сервиса «Авито Работа»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.