Золотая середина: где купить стильную и недорогую мебель для дома?

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Есть убеждение, что вся мебель для дома делится на две больше категории: дорогая и более демократичная. В первом случае она красива и функциональна. Во втором — немодная и с изъянами.