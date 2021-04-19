Золотая середина: где купить стильную и недорогую мебель для дома?
Есть убеждение, что вся мебель для дома делится на две больше категории: дорогая и более демократичная. В первом случае она красива и функциональна. Во втором — немодная и с изъянами.
Развеять это убеждение решили представители магазина «ДамДиван». Здесь выставляется мебель хорошего качества по низкой цене. Та самая золотая середина, которой так не хватает местному покупателю. Физическая точка магазина располагается в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Прицениться заранее и выбрать удобный вариант дивана или мебели для гостиной можно на сайте damdivan.com. Покупателей из других регионов магазин обслуживает дистанционно и доставляет товары по всей России.
Пять причин оформить заказ в магазине «ДамДиван»:
- Широкий ассортимент. Здесь можно найти все, что нужно, чтобы меблировать квартиру: мебель для спальни и гостиной, атрибуты для детской и кухни, для прихожих и офисов. В наличии всегда есть мягкая и корпусная мебель;
- Удобный каталог для поиска. Сайт магазина разбит на разделы. В каждом из них можно установить фильтры и выбирать только из тех вариантов, которые точно соответствуют критериям покупателя;
- Дополнительные сервисные услуги. Доставка мебели по указанному адресу, подъем на этаж, сборка и установка на месте;
- Магазин сотрудничает с большим количеством брендов, каждый из которых заслужил доверие потребителей;
- Демократичные цены. В магазине постоянно проходят акции, клиентам предлагают индивидуальные скидки и накопительные карты.
Магазин мебели «ДамДиван»
Адрес: 620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, бульвар Культуры, 25
Телефон: 8800 511-86-40
Официальный сайт: https://damdivan.com