Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
76,98
92,23
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Мы хотим стабильных отношений». Байден произнес примирительную речь после ввода санкций

«Мы хотим стабильных отношений». Байден произнес примирительную речь после ввода санкций
Иллюстрация: WhiteHouse.gov

«Я ясно дал понять Путину, что мы могли бы пойти дальше, но решил этого не делать. Соединенные Штаты не собираются начинать цикл эскалации и конфликта с Россией».

#США#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Президент США Джо Байден выступил с речью о новых санкциях против России и о и диалоге с президентом Владимиром Путиным. Настрой выступления Байдена был скорее примирительным: он заявил, что недавний разговор с Путиным был откровенным и почтительным, а США и Россия — «две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность. И мы с президентом Путиным несем значительную ответственность за поддержание этих отношений».

Шанс на укрепление рубля и потепление: чего ждать после разговора Байдена и Путина

В то же время Байден напомнил, что еще во время предвыборной кампании обещал ответить на любую попытку вмешательства в американские выборы. И принятые вчера санкции против ряда российских компаний и физлиц — взвешенный шаг за кибератаку на американские госучреждения.

Я ясно дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но решил не делать этого, быть — я решил быть соразмерным. Соединенные Штаты не собираются начинать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов предпринять дальнейшие ответные действия. Это моя обязанность как президента США. Но на протяжении всей нашей долгой истории конкуренции наши две страны смогли найти способы справиться с напряженностью и не дать ей выйти из-под контроля, — сказал Джо Байден.

Он добавил, что есть сферы, где Россия и США могут и должны работать вместе: стороны уже продлили на пять лет новый договор СНВ — ключевой элемент ядерной стабильности между нашими странами. Байден добавил, что предложил Путину встретиться летом в Европе и команды президентов обсуждают эту возможность прямо сейчас. 

Вместе с тем Байден оговорился, в конце речи назвав Путина «Клутиным» — так говорится на сайте Белого дома. 

Сейчас самое время для деэскалации. Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы продолжать конструктивно продвигать этот процесс, — заключил он.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Убытки крупнейших российских авиакомпаний выросли в десятки раз. Кто смог выйти на прибыльУбытки крупнейших российских авиакомпаний выросли в десятки раз. Кто смог выйти на прибыль
  • Сергей Бидонько снова нацелился на ГосдумуСергей Бидонько снова нацелился на Госдуму
  • Налоговики банкротят Екатеринбургский Центр международной торговлиНалоговики банкротят Екатеринбургский Центр международной торговли
  • «4 млн руб. в карман». Свердловское УФАС обнаружило нарушения при тендере на ремонт дорог«4 млн руб. в карман». Свердловское УФАС обнаружило нарушения при тендере на ремонт дорог
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.