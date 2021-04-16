«Мы хотим стабильных отношений». Байден произнес примирительную речь после ввода санкций

«Я ясно дал понять Путину, что мы могли бы пойти дальше, но решил этого не делать. Соединенные Штаты не собираются начинать цикл эскалации и конфликта с Россией».

Президент США Джо Байден выступил с речью о новых санкциях против России и о и диалоге с президентом Владимиром Путиным. Настрой выступления Байдена был скорее примирительным: он заявил, что недавний разговор с Путиным был откровенным и почтительным, а США и Россия — «две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность. И мы с президентом Путиным несем значительную ответственность за поддержание этих отношений».

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В то же время Байден напомнил, что еще во время предвыборной кампании обещал ответить на любую попытку вмешательства в американские выборы. И принятые вчера санкции против ряда российских компаний и физлиц — взвешенный шаг за кибератаку на американские госучреждения.

Я ясно дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но решил не делать этого, быть — я решил быть соразмерным. Соединенные Штаты не собираются начинать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов предпринять дальнейшие ответные действия. Это моя обязанность как президента США. Но на протяжении всей нашей долгой истории конкуренции наши две страны смогли найти способы справиться с напряженностью и не дать ей выйти из-под контроля, — сказал Джо Байден.

Он добавил, что есть сферы, где Россия и США могут и должны работать вместе: стороны уже продлили на пять лет новый договор СНВ — ключевой элемент ядерной стабильности между нашими странами. Байден добавил, что предложил Путину встретиться летом в Европе и команды президентов обсуждают эту возможность прямо сейчас.

Вместе с тем Байден оговорился, в конце речи назвав Путина «Клутиным» — так говорится на сайте Белого дома.