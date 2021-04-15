Что значат новые санкции США против РФ. Citi закрывает розницу в России. Главное 15 апреля

Под санкции США попала одной из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности, которая рассчитывала провести IPO. Citigroup свернет розничный бизнес в России.

Банковская группа Citi объявила об уходе из сегмента розничного рынка России и еще ряда стран — такое решение принято в рамках пересмотра глобальной стратегии. Citigroup решила сосредоточиться на работе в Сингапуре, Гонгконге, Лондоне и ОАЭ — корпорация посчитала, что обладает наибольшим масштабом и потенциалом роста в этих регионах, и именно в них следует направлять ресурсы. В будущем глобальный розничный бизнес компании будет состоять из этих четырех центров и двух больших подразделений в США и Мексике.

Кроме России, Citi уходит с розничных рынков Австралии, Бахрейна, Китая, Индии, Индонезии, Кореи, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Польши, Таиланда и Вьетнама. Группа продолжит обслуживать институциональных клиентов на этих рынках, и они остаются важными для глобальной сети банка.

В то время как другие 13 рынков имеют отличный бизнес, у нас нет масштаба, необходимого для конкуренции. Мы считаем, что наш капитал, инвестиционные доллары и другие ресурсы лучше использовать против более высоких возможностей возврата в управлении капиталом и наших институциональных бизнесах в Азии, — заявили в финансовой корпорации.

Процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому АО КБ «Ситибанк» продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме, сообщили в банке.

Как Ситибанк в России менялся в последние годы: интервью

США ввели новые санкции против России, вот что они подразумевают

Высылка 10 российских дипломатов, работающих в посольстве в Вашингтоне: в Америке считают, что среди них есть представители российской разведки.

Запрет американским банкам участвовать в первичном размещении суверенного долга России после 14 июня 2021 г.

Ограничения против 16 организаций и 16 физлиц, которым приписывают вмешательство в выборы в США. Они затронули шесть российских технологических компаний, работающих со спецслужбами. Самая крупная из них — Positive Technologies, которая еще недавно рассчитывала провести IPO с оценкой в $4 млрд. Другие: «Пасит», военный технополис «Эра», «Необит», «АСТ» и «Спецвузавтоматика». Среди граждан под санкции попал первый замруководителя АП Алексей Громов, которого назвали «куратором кремлевской медиамашины по вмешательству в выборы».