В УГМК отказались от выплаты дивидендов акционерам СУМЗ

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) получил за 2020 год чистую прибыль более 3 млрд руб., однако вместо выплаты дивидендов деньги пустят на погашение убытков прошлых лет.

Совет директоров Среднеуральского медеплавильного завода предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2020 г. Вместо этого акционерам предложили направить часть прибыли — 2,3 млрд руб. — на погашение убытков прошлых периодов, а еще 854 млн руб. — не распределять.

Согласно отчетности СУМЗ, в 2019 г. предприятие получило чистый убыток в 507 млн руб. 2020-й был более удачным: завод на 7,2% увеличил объемы производства черновой меди и получил чистую прибыль в размере 3,22 млрд руб. При этом выручка предприятия в сравнении с 2019 г. снизилась на 20% — до 42,6 млрд руб. В прошлом году этот показатель был около 52 млрд руб.

СУМЗ входит в металлургическое подразделение Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Как рассказывал недавно DK.RU, в 2020 г. на предприятиях холдинга внедрялись инструменты бережливого производства. В итоге это принесло компании выгоду в 3,8 млрд руб. Процесс курировал Джахангир Махмудов, сын акционера и президента компании Искандара Махмудова. Кроме того, УГМК пересмотрела свои взгляды относительно непрофильных активов. В марте гендиректор компании Андрей Козицын продал банк «Кольцо Урала» Московскому Кредитному Банку.

Сейчас в компании происходит трансформация активов. На прошлой неделе стало известно, что Андрей Козицын запустил новый бизнес — «Центр Авиации». Компания будет заниматься арендой и управлением недвижимостью. В частности, основной актив УГМК на Среднем Урале — компания «Уралэлектромедь» — заключила соглашение с ООО «Центр авиации» о продаже музея военной техники в Верхней Пышме, напоминает JustMedia.ru.

Ранее DK.RU писал, что в свежем рейтинге богатейших людей мира, который составляет журнал Forbes, вновь оказались бизнесмены с активами на Урале. При этом три бизнесмена из Екатеринбурга попали в список богатейших людей мира. Это председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (369-е место и $7 млрд), генеральный директор УГМК Андрей Козицын (421 место и $6,3 млрд) и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский (1299 место и $2,6 млрд). Составители рейтинга отметили, что год пандемии оказался для мировых и российских миллиардеров весьма успешным.

Добавим, что в 2019 г. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность». А Дмитрий Пумпянский — в номинации «Социальные проекты бизнеса». В 2020 г. предприниматели вошли в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.