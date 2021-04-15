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В УГМК отказались от выплаты дивидендов акционерам СУМЗ

В УГМК отказались от выплаты дивидендов акционерам СУМЗ
Иллюстрация: pixabay.com

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) получил за 2020 год чистую прибыль более 3 млрд руб., однако вместо выплаты дивидендов деньги пустят на погашение убытков прошлых лет.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#УГМК#НОВОСТИ

Совет директоров Среднеуральского медеплавильного завода предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2020 г. Вместо этого акционерам предложили направить часть прибыли — 2,3 млрд руб. — на погашение убытков прошлых периодов, а еще 854 млн руб. — не распределять.

Согласно отчетности СУМЗ, в 2019 г. предприятие получило чистый убыток в 507 млн руб. 2020-й был более удачным: завод на 7,2% увеличил объемы производства черновой меди и получил чистую прибыль в размере 3,22 млрд руб. При этом выручка предприятия в сравнении с 2019 г. снизилась на 20% — до 42,6 млрд руб. В прошлом году этот показатель был около 52 млрд руб.

СУМЗ входит в металлургическое подразделение Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Как рассказывал недавно DK.RU, в 2020 г. на предприятиях холдинга внедрялись инструменты бережливого производства. В итоге это принесло компании выгоду в 3,8 млрд руб. Процесс курировал Джахангир Махмудов, сын акционера и президента компании Искандара Махмудова. Кроме того, УГМК пересмотрела свои взгляды относительно непрофильных активов. В марте гендиректор компании Андрей Козицын продал банк «Кольцо Урала» Московскому Кредитному Банку.

Сейчас в компании происходит трансформация активов. На прошлой неделе стало известно, что Андрей Козицын запустил новый бизнес — «Центр Авиации». Компания будет заниматься арендой и управлением недвижимостью. В частности, основной актив УГМК на Среднем Урале — компания «Уралэлектромедь» — заключила соглашение с ООО «Центр авиации» о продаже музея военной техники в Верхней Пышме, напоминает JustMedia.ru. 

Ранее DK.RU писал, что в свежем рейтинге богатейших людей миракоторый составляет журнал Forbes, вновь оказались бизнесмены с активами на Урале. При этом три бизнесмена из Екатеринбурга попали в список богатейших людей мира. Это председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (369-е место и $7 млрд), генеральный директор УГМК Андрей Козицын (421 место и $6,3 млрд) и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский (1299 место и $2,6 млрд). Составители рейтинга отметили, что год пандемии оказался для мировых и российских миллиардеров весьма успешным.

Добавим, что в 2019 г. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность». А Дмитрий Пумпянский — в номинации «Социальные проекты бизнеса». В 2020 г. предприниматели вошли в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.

Автор: Инна Вейн
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