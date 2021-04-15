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Экс-министр сельского хозяйства Ткачев оказался владельцем крупнейшего агрохолдинга

Экс-министр сельского хозяйства Ткачев оказался владельцем крупнейшего агрохолдинга
Иллюстрация: Пресс-служба Президента России

Александр Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края и бывший глава Минсельхоза, владеет 77,5% фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» — одного из крупнейших агрохолдингов России.

#НОВОСТИ

Александр Ткачев, занимавший пост министра сельского хозяйства России с апреля 2015 по май 2018 гг., является бенефициарным владельцем фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» — основной структуры одного из крупнейших агрохолдингов, пишет VTimes. В отчетности компании по РСБУ за 2020 г. сказано, что компания контролировалась физлицом, которому принадлежало 77,5% ее акций. Передавал ли Ткачев бумаги в доверительное управление на время работы министром, точно неизвестно, но его знакомые утверждают, что де-факто он всегда вел себя как владелец предприятия и все ключевые решения были за ним.

Ткачев был также губернатором Краснодарского края с 2001 по 2015 гг. «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» основал в 1993 г. его отец, сейчас компания объединяет около 60 предприятий по производству сахара, риса, курицы, свинины и других продуктов питания, оборот холдинга за 2020 г. Forbes оценил в 106 млрд руб. Агрохолдинг также возглавляет рейтинг самых дорогих землевладений России: ему 660 000 га в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

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Ранее Ткачев и его представители заявляли, что компания принадлежит членам его семьи. Сам Ткачев, будучи министром, не видел в этом конфликта интересов. За время работы в Минсельхозе он не упоминался в официальных документах компании ни как член совета директоров, ни как акционер, ни как бенефициар. Но после того как он не попал в новый состав правительства, 29 июня 2018 г. на годовом собрании акционеров «Агрокомплекса» Ткачева избрали председателем совета директоров компании — и он стал непосредственным владельцем ее акций. Однако размер его пакета до сих пор официально не раскрывался. 

Любопытно, что за 2016 г. Александр Ткачев задекларировал 5,6 млн руб. дохода, а за 2017 г. —  548,255 млн руб. Как поясняли в Минсельхозе, в 2017 году мать Ткачева передала сыну в дар ценные бумаги, по которым набежали дивиденды.
Автор: Андрей Пермяков
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