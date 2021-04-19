И вся жизнь — отпуск. Как получить европейское гражданство?
27 апреля в 19.00 (по мск.) состоится онлайн-конференция на тему инвестиционного гражданства в 2021 году. Приглашенные эксперты расскажут, в каких странах сегодня ждут россиян.
Организаторами онлайн-конференции выступает DK.RU и Сергей Сандер, эксперт по вопросам инвестиций в зарубежную недвижимость и бизнес-иммиграции. Г-н Сандер на регулярной основе консультирует представителей бизнес-сообщества, которые рассматривают вариант переезда, получения второго гражданства или вида на жительства, приобретения недвижимости и помогает выбрать самую подходящую страну для жизни или ведения бизнеса.
Приглашенные эксперты:
- Нури Катц, основатель и президент международной компании Apex Capital Partners, является одним из «пионеров» создания индустрии в новой России и странах СНГ консалтингового бизнеса по вопросам получения второго гражданства;
- Софья Силина, вице-президент компании Apex Capital Partners в РФ/СНГ.
Apex Capital Partners — единственная в России компания, имеющая государственные лицензии для оформления участия заявителей в программах инвестиционного гражданства. Отсюда следует, что второй паспорт таких государств как Черногория, страны Карибского региона и ЕС (Мальта) можно оформить легально в России и без посредников.
Темы прямого эфира:
— Гражданство за инвестиции: зачем оформлять, что даёт этот статус, сравнение гражданство vs ВНЖ;
— Лучшие программы Карибского региона: Сент-Китс, Доминика, Сент-Люсия. Ваш «мультивиз» на всю жизнь;
— Почему с каждым годом становится сложнее получить европейское гражданство;
— Самая выгодная программа в Европе: все о гражданстве Черногории;
— Новая программа Мальты. MEIN.
Кроме того, эксперты расскажут о нюансах оформления участия в программах, опишут плюсы и минусы каждой из них, ответят на наиболее часто задаваемые вопросы, а также затронут правовые аспекты владения вторым паспортом.
Для читателей DK.RU участие бесплатно. Присоединиться к конференции и задать вопросы спикерам можно будет 27 апреля в 19.00. Ссылка на конференцию появится в телеграм-канале «Гражданство за инвестиции».