И вся жизнь — отпуск. Как получить европейское гражданство?

27 апреля в 19.00 (по мск.) состоится онлайн-конференция на тему инвестиционного гражданства в 2021 году. Приглашенные эксперты расскажут, в каких странах сегодня ждут россиян.

Организаторами онлайн-конференции выступает DK.RU и Сергей Сандер, эксперт по вопросам инвестиций в зарубежную недвижимость и бизнес-иммиграции. Г-н Сандер на регулярной основе консультирует представителей бизнес-сообщества, которые рассматривают вариант переезда, получения второго гражданства или вида на жительства, приобретения недвижимости и помогает выбрать самую подходящую страну для жизни или ведения бизнеса.

Приглашенные эксперты:

Нури Катц , основатель и президент международной компании Apex Capital Partners , является одним из «пионеров» создания индустрии в новой России и странах СНГ консалтингового бизнеса по вопросам получения второго гражданства;

, основатель и президент международной компании , является одним из «пионеров» создания индустрии в новой России и странах СНГ консалтингового бизнеса по вопросам получения второго гражданства; Софья Силина, вице-президент компании Apex Capital Partners в РФ/СНГ.

Apex Capital Partners — единственная в России компания, имеющая государственные лицензии для оформления участия заявителей в программах инвестиционного гражданства. Отсюда следует, что второй паспорт таких государств как Черногория, страны Карибского региона и ЕС (Мальта) можно оформить легально в России и без посредников.

Темы прямого эфира:

— Гражданство за инвестиции: зачем оформлять, что даёт этот статус, сравнение гражданство vs ВНЖ;

— Лучшие программы Карибского региона: Сент-Китс, Доминика, Сент-Люсия. Ваш «мультивиз» на всю жизнь;

— Почему с каждым годом становится сложнее получить европейское гражданство;

— Самая выгодная программа в Европе: все о гражданстве Черногории;

— Новая программа Мальты. MEIN.

Кроме того, эксперты расскажут о нюансах оформления участия в программах, опишут плюсы и минусы каждой из них, ответят на наиболее часто задаваемые вопросы, а также затронут правовые аспекты владения вторым паспортом.

Для читателей DK.RU участие бесплатно. Присоединиться к конференции и задать вопросы спикерам можно будет 27 апреля в 19.00. Ссылка на конференцию появится в телеграм-канале «Гражданство за инвестиции».