Сергей Бидонько снова нацелился на Госдуму

Вице-губернатор Свердловской области, курирующий вопросы внутренней политики, будет участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и региональное Заксобрание.

Документы для участия в праймериз Сергей Бидонько подает одновременно с сопредседателем свердловского штаба ОНФ Жанной Рябцевой.

В пятницу 16.04 в 14:00 Сергей Бидонько подаст документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Также в это же время ожидается подача документов от Жанны Рябцевой, — сообщил замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер.

Ранее документы на участие в предварительных внутрипартийных выборах подал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Предполагается, что он возглавит региональный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии власти, пишет Ura.ru.

Отметим, Сергей Бидонько еще зимой заявлял, что собирается идти на выборы от «Единой России», причем он нацелен именно на Госдуму. Тем более что ранее Бидонько уже избирался в депутаты Госдумы РФ, однако в декабре 2018 г. он сложил депутатский мандат и вступил в должность вице-губернатора Свердловской области.

Как рассказывал DK.RU, о своем участии в праймериз «Единой России» также заявил гонщик Сергей Карякин. Однако он сразу пояснил, что Москва ему неинтересна — Карякин планирует стать депутатом Заксобрания. Одна из его целей — добиться открытия в области детской мотошколы.

Идея пойти на праймериз — это следствие того, чем я занимался последние 3-4 года. Мы вместе с командой много работаем с детьми, и я очень много говорил о том, что детям важно реализовываться. И я всегда старался добиться того, чтобы у нас в регионе появилась детская мотошкола, такой детский центр. Я очень много разговаривал с властями, с губернатором. И в последнюю встречу он мне сказал: «Сергей, сейчас есть возможность попробовать и реально сделать этот проект, если ты считаешь, что он так важен. Но будь готов, что это гораздо больший пласт работы, которую тебе придется выполнять». Мне придется стать неким связующим звеном между народом и властью, — приводил DK.RU слова уральского гонщика.

Ранее также заявлялось о возможном участии в выборах пилота «Уральских авиалиний», героя России Дамира Юсупова Именно его имя называлось в числе возможных противников Евгения Ройзмана. Однако летчик отказался сотрудничать с партией «Единая Россия» на выборах в Государственную думу. Жанна Рябцева заменит его в партийном списке.

Ранее DK.RU писал о трех возможных сценариях для грядущих выборов в Госдуму. Протесты конца января и начала февраля обозначили возможность нескольких сценариев проведения сентябрьских выборов: жесткого, среднего и мягкого, полагают эксперты фонда «Петербургская политика».