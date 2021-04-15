Транспортная прокуратура возьмет ситуацию с возвратом билетов в Турцию под свой контроль

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что начинает мониторинг ситуации на рынке авиаперевозок в связи с ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией.

По информации пресс-службы ведомства, вопросы возврата билетов обсуждались на совместном совещании с представителями уральских управлений Ространснадзора и Росавиации.

Вопросы соблюдения законности при организации урегулирования претензий пассажиров, безденежной компенсации и переноса времени вылета, а также возврата стоимости авиабилетов и туристических продуктов взяты на контроль уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким, — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Напомним, 12 апреля российкие власти приняли решение о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией.

Такое решение связано с профилактикой завоза новой коронавирусной инфекции, — пояснила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С 15 апреля и до 1 июня регулярные и чартерные рейсы в эти страны отменены. Сохраняются на взаимной основе лишь два рейса в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что с 15 апреля по 31 мая в Турцию забронировали туры 533,2 тыс. туристов, которые потратили на организованные путевки 32 млрд руб. В Танзанию планировали поехать еще 6-7 тыс. человек, сообщал DK.RU.

«Уральские авиалинии» заявили о готовности вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы, а также сообщили, что постараются повысить число рейсов на российские курорты. Однако представители туротрасли уверены, что отдых людей испорчен.

[Те, кто ранее купил путевки во внезапно закрытые страны], остались без отдыха в майские праздники, так как в качественных гостиницах и отелях в Сочи и Крыму на майские уже практически не осталось мест, — высказала свою точку зрения пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Отметим, авиаотрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии. Как рассказывал DK.RU, 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России получили почти 125 млрд руб. убытков за 2020 г. В 2019 г. в совокупности эти авиакомпании заработали 4 млрд руб. прибыли. «Аэрофлот» показал убыток в 96,53 млрд руб., «Уральские авиалинии» — 5,85 млрд руб., «Сибирь» (S7) — 5,23 млрд руб.