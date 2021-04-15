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Экс-помощнику экс-полпреда президента в УрФО дали 12,5 лет за госизмену

Александр Воробьев в суде
Александр Воробьев в суде. Автор фото: Владимир Гердо. Иллюстрация: ТАСС

Мосгорсуд рассмотрел дело Александра Воробьева, который занимал должность помощника Николая Цуканова в то время, когда тот был полномочным представителем президента в УрФО.

#ЦУКАНОВ#СУДЫ#НОВОСТИ

Процесс в отношении Александра Воробьева прошел в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены, известен лишь приговор. Суд признал Воробьева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и вынес решение о наказании в виде лишения свободы на 12,5 лет. Этот срок чуть меньше того, который просило гособвинение: как рассказали в пресс-службе Мосгорсуда, прокурор просил назначить Воробьеву 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом.

При этом суд постановил лишить Воробьева также классного чина «действительный государственный советник РФ 3 класса».

Как рассказывал DK.RU, Воробьева задержали сотрудники российской Федеральной службы безопасности 5 июля 2019 г. по подозрению в госизмене. У помощника уральского полпреда нашли паспорт гражданина Польши и специальную записывающую аппаратуру. Основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что он «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ». Разработкой чиновника занимались несколько лет, в течение которых он передавал секретные сведения

Лефортовский районный суд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО «Лефортово». 12 июля 2019 г. Воробьев был смещен с поста помощника уральского полпреда.

Сам Николай Цуканов в ноябре 2020 г. ушел с поста полпреда УрФО: 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об его отставке. Этот пост занял Владимир Якушев. 18 ноября 2020 г. стало известно, что Николай Цуканов стал вице-президентом компании Ростелеком. В его обязаности входит курирование проекта цифровизации лесного хозяйства, сообщал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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