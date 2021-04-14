Обыски в студенческом журнале, Путин привился второй частью вакцины. Главное 14 апреля

Центробанк вдвое снизил порог для банков по сомнительным операциям. У журналистов студенческого издания Doxa прошли обыски, их фактически отправили под домашний арест.

Центробанк вдвое снизил порог сомнительных операций для банков: они будут считаться вовлеченными в их проведение, если объем таких операций превышает 500 млн руб. за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная с II квартала 2021 г.

По данным ЦБ, за 2016–2020 гг. объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд руб., обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 млрд руб. Сейчас банки в целом соблюдают установленные критерии, а снижение порога призвано стимулировать их тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема, подчеркивает регулятор.

Суд запретил журналистам студенческого журнала Doxa выходить из дома и пользоваться интернетом

Утром 14 апреля прошли обыски у редакторов и журналистов студенческого журнала Doxa, обвиняемых в вовлечении подростков в совершение противоправных действий. Вечером Басманный суд Москвы постановил запретить редактору журнала Владимиру Метелкину выходить из дома в период с 00:00 до 23:59 и без письменного разрешения следователя общаться с любыми людьми, кроме адвоката и близких родственников, а также пользоваться любыми средствами связи, в том числе интернетом, пишет «Медуза».

Такую же меру пресечения выбрали журналистке Аллы Гутниковой. Позднее должны выбрать меру пресечения главному редактору Doxa Армену Арамяну и журналистке Наталье Тышкевич. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков говорит, что дело может быть связано с видео Doxa, опубликованным 23 января: в ролике журналисты называли незаконными угрозы руководства вузов отчислить студентов из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального.

DOXA — независимый студенческий журнал о реалиях современного университета.

Путин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Президент заявил об этом перед заседанием попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи: «Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо».

Президент призвал всех последовать его примеру и выразил надежду, «что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе, благодаря вакцинации». Первый компонент вакцины Путин поставил 23 марта. Он не раскрыл, какой именно российский препарат использовал.