Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.04
75,68
90,53
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владелец сети фитнес-клубов из Екатеринбурга запускает большой проект в Казани

Владелец сети фитнес-клубов из Екатеринбурга запускает большой проект в Казани
Иллюстрация: Bright Fit

Примечательно, что от возникновения идеи масштабировать бизнес на Татарстан до реализации прошло всего восемь месяцев. А на подготовку площадки в 2200 кв. м. потребовалось два.

#ФИТНЕС#НОВОСТИ

Фитнес-клуб Bright Fit в Казани станет 19-м в сети. Его открытие запланировано на 3 мая.

Еще в прошлом году, когда был в Казани, не предполагал, что мы так быстро откроем здесь Bright. И вот настала очередь этого замечательного города! Искренне рад и надеюсь, что наш клуб станет по-настоящему ярким и любимым местом изменений для каждого! — написал на своей странице в Facebook владелец Bright Fit Алексей Романов.

Бизнесмен подчеркнул, что идея реализовать проект в столице Татарстана появилась давно, но мониторить рынок компания начала около восьми месяцев назад.

Реализация проекта была максимально оперативной и заняла всего два месяца. Bright Fit в Казани будет самым большим клубом без бассейна в сети. Его площадь составляет 2200 кв. м., на 900 кв. м. размещен тренажерный зал. Дополнительные преимущества площадки — панорамное остекление, паркинг и мощная система вентиляции, — отметил Алексей Романов.  

Напомним, что после коронавирусных «каникул» фитнес-индустрия Екатеринбурга не досчиталась десятков клубов. Невзирая на кризис и ограничения, Алексей Романов расширил в 2020 г. географию присутствия своих фитнес-центров, открыв новый клуб в Челябинске.

Ранее владелец Bright Fit рассказал о шагах, позволивших сохранить команду и бизнес. Алексей Романов поделился результатами работы сети Bright Fit в 2020 г. и планами на 2021 г. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Свердловской области сократилось число магазиновВ Свердловской области сократилось число магазинов
  • Новый тяжелый удар для турбизнеса. Запрет на полеты в Турцию сорвал отдых 500 тыс. россиянНовый тяжелый удар для турбизнеса. Запрет на полеты в Турцию сорвал отдых 500 тыс. россиян
  • Уральская парфюмерная сеть показала рекордную прибыльУральская парфюмерная сеть показала рекордную прибыль
  • В Екатеринбурге новый главный по стройкамВ Екатеринбурге новый главный по стройкам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.