Владелец сети фитнес-клубов из Екатеринбурга запускает большой проект в Казани

Примечательно, что от возникновения идеи масштабировать бизнес на Татарстан до реализации прошло всего восемь месяцев. А на подготовку площадки в 2200 кв. м. потребовалось два.

Фитнес-клуб Bright Fit в Казани станет 19-м в сети. Его открытие запланировано на 3 мая.

Еще в прошлом году, когда был в Казани, не предполагал, что мы так быстро откроем здесь Bright. И вот настала очередь этого замечательного города! Искренне рад и надеюсь, что наш клуб станет по-настоящему ярким и любимым местом изменений для каждого! — написал на своей странице в Facebook владелец Bright Fit Алексей Романов.

Бизнесмен подчеркнул, что идея реализовать проект в столице Татарстана появилась давно, но мониторить рынок компания начала около восьми месяцев назад.

Реализация проекта была максимально оперативной и заняла всего два месяца. Bright Fit в Казани будет самым большим клубом без бассейна в сети. Его площадь составляет 2200 кв. м., на 900 кв. м. размещен тренажерный зал. Дополнительные преимущества площадки — панорамное остекление, паркинг и мощная система вентиляции, — отметил Алексей Романов.

Напомним, что после коронавирусных «каникул» фитнес-индустрия Екатеринбурга не досчиталась десятков клубов. Невзирая на кризис и ограничения, Алексей Романов расширил в 2020 г. географию присутствия своих фитнес-центров, открыв новый клуб в Челябинске.

Ранее владелец Bright Fit рассказал о шагах, позволивших сохранить команду и бизнес. Алексей Романов поделился результатами работы сети Bright Fit в 2020 г. и планами на 2021 г.