Александра Высокинского сделали главным. И крайним

Экс-мэр Екатеринбурга будет контролировать исполнение так называемого «майского суперуказа» Владимира Путина. Примечательно, что ранее эту обязанность выполнял сменивший его в должности Алексей Орлов.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» считается главным руководством к действию для всех элит, в том числе губернаторов. Владимир Путин подписал его в мае 2018 г. В связке с документом должны реализовываться региональные проекты.

Сегодня Евгений Куйвашев внес изменения в список чиновников, отвечающих за выполнение указа в регионе. Так, первый заместитель губернатора Александр Высокинский будет «вести» темы малого и среднего бизнеса и туризма, а также готовить ежегодный доклад о реализации региональных проектов, сообщает JustMedia.ru.

Заместители Евгения Куйвашева Павел Креков и Сергей Швиндт курируют и корректируют задачи в других приоритетных сферах в соответствии с путинским указом. Первый отвечает за вопросы, связанные с демографией, здравоохранением, образованием и культурой. Второй — жилья, городской среды, автодорог и региональной инфраструктуры.

Напомним, что в программном интервью DK.RU Евгений Куйвашев подчеркнул, что под его руководством Свердловская область продолжит делать ставку на проведение крупных международных событий и привлечение новых инвесторов в регион. Сейчас, по словам губернатора, в специальном перечне 2020-2021 гг. есть 75 инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для области. Общий объем инвестиций в эти проекты — 1,25 трлн руб.

В 2020 г. Евгений Куйвашев вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области «ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019», номинация «Управленец на госслужбе» (составлен «Деловым кварталом» на основе экспертного опроса).

Ранее мы также писали о том, как Александр Высокинский обращался с городскими деньгами на посту мэра.