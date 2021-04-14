Как объяснить папе, что по телевизору тоже врут?

«В древности нашим родственникам жизненно необходимо было перебдеть, нежели недобдеть. И если времени для размышлений нет, то мы просто верим всему, что нам показывают — чисто как питекантропы».

Саша Галицкий, российский и израильский художник, писатель, автор книги «Мама, не горюй! Как научиться общаться с пожилыми родителями и при этом не сойти с ума самому?» рассказал на страничке в Facebook, как отвлечь своих пожилых родителей от телевизора.

— Мой дед был Рудинский.

У деда была «Спидола», и по ночам он, наслушившись голосов Америки и чертыхаясь, говорил мне (несмотря на партийный стаж с 1918 года, с перерывами на несогласие с НЭПом и на отсидки): «Саша, я дам тебе денег, уезжай отсюда к чертовой матери из этой страны!».

Еще у деда был телевизор «Чайка», по которому он глядел по воскресеньям в семь вечера «Международную панораму» и программу «Время» каждый вечер в 21:00. После просмотров этих телепередач мой дед Генрих обычно восклицал: «Какие же они все-таки сволочи!» (имея ввиду западных империалистов и их ближневосточных приспешников).

Честно сказать, я замечал некоторый диссонанс в репликах деда, но по молодости не знал тогда, что ему ответить. Сейчас я понимаю, что мы вообще чрезмерно доверчивы и верим той информации, которую получаем из индустрии новостей, и ничего не можем с этим поделать.

Заинтересовавшись психологией этого явления, я узнал, что пошло это у нас с незапамятных времен, когда будучи по молодости лет еще практически почти что питекантропами, нам не было достаточно времени проверять источники информации, когда за спиной клацали челюсти какого-нибудь очередного тираннозавра (масса 4 000 – 8 000 кг) и других быстроползающих, быстролетающих и бегающих хищников.

Кричат «Спасайся!» — так и уноси скорее ноги, а думать станешь потом. Доверять, не проверяя — это такой специальный эволюционный человеческий механизм, который помогал выжить в мире, где все кого-то едят.

В древности нашим родственникам жизненно необходимо было перебдеть, нежели недобдеть. Ну, и как последствия этого — мы до сих пор часто верим в то, что не является правдой. И если времени для размышлений нет, то мы просто верим всему, что нам показывают — чисто как те питекантропы. Или как мой любимый дед Генрих, не важно.

Ведь со стариками вообще все еще больше усугубляется, и чрезмерная доверчивость пожилых людей — это еще и возрастная патология. С годами меняется характер, старики теряют способность критично мыслить и легче нашего становятся жертвами обмана. Им хочется доверять источнику информации, не утруждая себя проверками его данных. Думать самому тяжело! Плюс гипертоническая болезнь, сахарный диабет и атеросклероз сосудов головного мозга. Плюс вредные привычки. Плюс слабоумие (хотя на латыни «слабоумие» звучит красивее и не так обидно — «деменция», но смысл тот же). Плюс ежедневный прием всевозможных лекарств, как вишенка на торте. Плюс общеизвестно, что созерцание телеящика более трех часов в день заметно ухудшает память и сообразительность.

Наш пожилой «условный папа» становится рассеянным, неряшливым, с трудом вспоминает события последних дней, плохо ориентируется в пространстве, иногда даже подвержен приступам внезапной агрессии.

Современное телевидение устроено так, что зрители постоянно испытывают стресс из-за сцен насилия или других неприятных эпизодов. Это ведет к постоянной выработке гормонов, негативно влияющих на работу центра памяти в мозге. А нам этого для стариков совсем не надо.

Как мы можем помочь?

Давайте определим сначала свои цели и задачи, которые мы перед собой ставим, доказывая старому близкому человеку что в телевизоре правда, а что нет, и чему не надо верить совсем?

Дед же наш уже в городскую думу не избирается? Политически не сильно активен? Или я что-нибудь пропустил? Если не избирается, то цель у нас одна — чтобы спокоен был дед и счастлив по возможности, насколько ему позволяет здоровье. И чтоб телевизора меньше глядел, дабы не забивать себе голову понапрасну непроверенными фактами и чужими несчастьями. Дай нам бог со своими справиться.

И вот когда наши цели определены, и когда мы понимаем (в силу перечисленного выше), что к здравому смыслу и к сознанию лучше уже не обращаться, нам остаётся спецтехника техника внушения. Внушение — идеальный вариант в нашем случае. Нам нужно его отвлечь от телевизора.

Как это делается?

Начинать разговаривать с пожилым человеком нужно в момент, когда он чем-то занят чем-то другим. Допустим, моет посуду. Мы подходим и спокойным голосом, не вызывая никаких эмоций (поскольку они моментально включат сознание, а нам это не нужно!), монотонно проговариваем, что сегодня, может быть, не надо больше смотреть телевизор, поскольку можно заняться другими делами вместе. Подписывать старые фотографии из альбома. Играть. Читать. Рисовать. Да мало ли что. Тут нам нужно крепко думать, что конкретно можно предложить именно нашему папе, а не какому-то абстрактному пожилому существу. Может быть хочет с нами вечером погулять? А может быть столярничать? Ремонтировать старый утюг?

Но не думайте, что до пожилого человека с первого раза все волшебным образом тут же дойдет. Одного раза явно будет недостаточно. Придется приложить усилия и настойчивость.

Только не надо спорить и что-то доказывать ему с пеной у рта. Таким подходом вы ничего не добьетесь.

Зато пожилые люди, которые в некоторых моментах бывают сильно похожи на маленьких детей, на наши призывы в духе «мы сейчас идем разбирать фотографии» или же «мы сегодня рисуем» могут очень даже откликнуться и заняться (с нами!) чем-то другим, вместо просмотра очередной условной программы «Время».

Именно говорим слово «мы», чтобы подчеркнуть, что мы не только хотим изолировать от внешнего мира папу или маму, не давая им смотреть телевизор, а что мы с ними и они не одиноки: «мы», «мы», «мы». Мы вместе ради общей цели.

Нет, безусловно, телевизор должно и нужно смотреть, чтобы не поместить нашего дорогого в информационный вакуум. Но спорить и доказывать ничего не надо.

Вот шутить можно. Потому что доказать, что не все правда из того, что показывают по телевизору, среднестатистическому пожилому гражданину, прошедшему за жизнь огонь, воду и медные трубы — невозможно.

В марте 1985 года, когда помер генсек КПСС К. У. Черненко (кто-то хоть его помнит сейчас?!), по телеку от зари до зари, с перерывом на условное «Лебединое озеро», крутили соответствующие передачи, рассказывающие о славном пути выдающегося деятеля партии и заодно председателя Президиума Верховного Совета СССР. Я пришел проведать деда (он тогда уже болел и лежал аккурат перед своим телевизором «Чайка»).

Чтоб начать разговор, я спросил:

— Ну и как тебе весь этот балаган с Черненко?

Я получил короткий ответ:

— Он был гений.

Спорить тогда с дедом я не стал, просто переменил тему.

А оно мне было надо?