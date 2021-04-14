Выгода 3.8 млрд.: сын владельца УГМК взялся за трансформацию холдинга

В течение 2020 г. на предприятиях внедрялись инструменты бережливого производства. Процесс курировал Джахангир Махмудов, сын акционера и президента компании Искандара Махмудова.

Металлургический холдинг рассчитывал, что программа трансформации принесет экономический эффект в размере 3.2 млрд руб. Однако по итогам 2020 г. выиграл на 0.6 млрд больше.

В рамках развития бизнес-системы УГМК внедряются инструменты бережливого производства, которые помогают вовлечь в процессы непрерывного совершенствования компании не только руководителей, но и рабочих. Программа трансформации позволяет коллективам улучшать условия своей работы, повышать уровень безопасности и эффективности труда. По итогам 2020 г. на семи предприятиях УГМК премии получили 10 тыс. работников на общую сумму 177 млн руб., — рассказал директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов (цитата по profile.ru).

Пилотный проект трансформации был реализован в 2019 г. на Челябинском цинковом заводе (входит в структуру УГМК). В текущем году руководство холдинга намерено внедрить изменения еще на шести предприятиях.

Впереди у нас еще более амбициозные цели. В частности, до конца этого года мы вовлечем в программу еще шесть наших бизнес-единиц и приступим к трансформации непроизводственных функций: закупок, логистики, охраны труда и промышленной безопасности, — отметил Джахангир Махмудов.

Напомним, что в марте гендиректор УГМК Андрей Козицын продал один из своих активов — банк «Кольцо Урала» Московскому Кредитному Банку.

На прошлой неделе стало известно, что он запустил новый бизнес — «Центр Авиации». Компания будет заниматься арендой и управлением недвижимостью.

Ранее DK.RU писал, что в свежем рейтинге богатейших людей мира, который составляет журнал Forbes, вновь оказались бизнесмены с активами на Урале. При этом три бизнесмена из Екатеринбурга попали в список богатейших людей мира. Это председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (369-е место и $7 млрд), генеральный директор УГМК Андрей Козицын (421 место и $6,3 млрд) и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский (1299 место и $2,6 млрд). Составители рейтинга отметили, что год пандемии оказался для мировых и российских миллиардеров весьма успешным.

Добавим, что в 2019 г. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность». А Дмитрий Пумпянский — в номинации «Социальные проекты бизнеса». В 2020 г. предприниматели вошли в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.