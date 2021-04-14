Свердловская птицефабрика заплатит за испорченные 37,5 га земли

Предприятие систематически загрязняет земли сельскохозяйственного назначения куриным пометом, игнорируя предписания Россельхознадзора. В апреле стороны встретились в суде.

В мае 2017 г. Управление Россельхознадзора по Свердловской области установило, что ОАО «Птицефабрика «Свердловская» нарушает правила использования земельного участка: размещает на полях куриный помет. В результате в почве превышено содержание нитратного азота. Россельхознадзор выдал предприятию предписание об устранении загрязнения.

После чего стороны начали судиться. Фемида поддерживала точку зрения то одной, то другой. Наконец, 27 августа 2019 г. Верховный Суд РФ отказал птицефабрике в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на заседании Судебной коллегии по экономическим спорам в связи с отсутствием аргументации.

В ходе внеплановой проверки Россельхознадзор выяснил, что Свердловская птицефабрика так и не выполнила предписание об устранении загрязнения земельного участка площадью 37,5 га, и вновь пошел в суд.

Заседание состоялось 8 апреля 2021 г. Арбитражный суд оставил в силе предписание Россельхознадзора в отношении ОАО «Птицефабрика Свердловская», сообщает ЕАН.

Напомним, в декабре 2020 г. Росприроднадзор оштрафовал Свердловскую птицефабрику за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Собственники предприятия пытались обжаловать решение в суде. В итоге сумма штрафа была снижена, но решение надзорного ведомства устояло.

Ранее DK.RU писал, что птицефабрика «Среднеуральская» прекратила производство птицы в Свердловской области. У надзорных ведомств были серьезные претензии к предприятию из-за складирования помета птиц на полях фермеров Нижнесергинского и Богдановичского районов. Проблема утилизации отходов оказалась для птицефабрики неразрешимой.