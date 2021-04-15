«Это же не шипы в воздухе летают? Это та смесь, которой посыпают дороги»

«Дышим той пылью, которая была высыпана мэрией на дороги зимой, чтобы мы с вами не поскальзывались. Сделано это было, чтобы не убирать снег, а упростить себе работу». Ответ Юрию Окуневу.

Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев в колонке на DK.RU говорил о трех основных проблемах, которые портят жизнь екатеринбуржцев и решить которые, уверен он, под силу каждому из нас. Это техническая вода, которая течет из водопроводных кранов, грязная река Исеть и грязь на дорогах. Одной из основных причин появления грязи Юрий Окунев назвал использование шипованной резины.

Фонд «Город может», который он учредил совместно с музыкантом Владимиром Шахриным, провел исследование. В нем говорится, что по твердости асфальт проигрывает шипам. И когда автомобиль едет на шипах, он, как наждачной бумагой, стачивает верхний слой асфальта.

Вся эта мелкая асфальтовая пыль смешивается со снегом и при таянии, вызванном температурой или реагентами, превращается в ту серую грязь, к которой мы так привыкли. А если погода сухая и холодная, то вся эта пыль останется на обочине и в наших легких, — говорил Юрий Окунев.

DK.RU провел опрос в своем telegram-канале, и число тех, кто готов отказаться от шипов, оказалось примерно равно тем, кто сделать этого не готов. Сама колонка вызвала различную реакцию, а основатель NetAngels Антон Халиков решил на нее ответить.

Антон Халиков, основатель NetAngels:

— У меня, как у многих людей, аллергия. И, как только начинается весенняя пыль, начинаются проблемы с глазами. Вчера я сходил на работу пешком, вернулся пешком, вечером еще погулял с собакой, и сегодняшнее утро начал с таблеток от аллергии, потому что глаза у меня были как у демона. Так что проблема пыли и грязи в городе для меня более чем актуальна. Но я хотел бы подойти к ней с другой стороны.

Есть исследование, которое проводила администрация города. Есть исследование, которое заказывал Юрий Окунев, признаюсь, я видел только его опубликованные выводы. Исследование администрации я читал, в нем брались образцы пыли и проводился анализ их состава. Выяснилось, что чуть ли не на 90% городская пыль состоит из частиц асфальта. Я специально залез в интернет и посмотрел, из чего делают асфальт. Его основные компоненты — песок, щебень и битум. Грубо говоря, исследователи взяли образец пыли, обнаружили, что он состоит из частиц песка и щебенки и из этого сделали вывод, что это асфальт. Поскольку я много хожу пешком, я обратил внимание, что в этом году на тротуары, особенно в феврале-марте высыпали неимоверное количество песка и щебня. В центре Екатеринбурга можно было пройти либо по «Бионорду», либо по этой каменной смеси, которая хрустела под ногами вместо снега.

Мне интересно, как метод, который использован в исследовании по заказу мэрии, позволяет отделить: эта щебенка вылетела из асфальта, а эту — насыпала администрация города?

Приведу пример — у меня машине шесть лет. За пять лет на лобовом стекле появлялись сколы, но за эту зиму их появилось больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Это же не шипы в воздухе летают? Это та самая смесь, которой посыпают дороги, она потом поднимается колесами и летит в лобовые стекла. У меня нет статистики, но, по моим ощущениям, в этом году администрация сильно с этим перестаралась.

Соответственно, мы с вами дышим той пылью, которая была высыпана мэрией на дороги, чтобы мы с вами не поскальзывались. Сделано это было, чтобы упростить себе работу и не убирать снег. На мой взгляд, это первый и основной источник появления в городе грязи и пыли. Плюс «Бионорд».

А дальше — строительная техника, которая выезжает со строек с немытыми колесами. Не могу сказать, что так происходит на всех стройках, но я живу рядом с Зеленой рощей. Все прошлое лето там шел ремонт, и все это время улица Шейнкмана в обе стороны была цвета земли.

Плюс автомобилисты, которые паркуются на газонах, — зимой это у нас национальный вид спорта. Плюс сама организация газонов, когда весной все начинает таять, и они сползают на проезжую часть и текут реками. Все это никуда не делось. И этим всем мы в итоге дышим. Шипы какую-то часть проблемы устраивают, но я не думаю, что берут на себя принципиальную долю. Грязь, по которой мы ходим весной, — это не асфальт.

Я смотрю в окно — по улице Шейнкмана — один ряд машин в одну сторону, и два — в другую. И видно, что вдоль всего газона — следы от автомобилей. Люди постоянно пытаются объехать тех, кто стоит в третьем ряду и заезжают колесами на газон. Соответственно, вдоль поребрика — куча грязи.

Грязь уже подсохла, но следы от шин на газоне вдоль ул.Шейнкмана остались, фото: Антон Халиков

Что касается еще одной проблемы, о которой говорил Юрий Окунев, — технической воды, которая течет из наших кранов, то, я думаю, в здравом уме в Екатеринбурге никто сегодня воду из-под крана не пьет. Я живу в достаточно недешевом доме, и в его рекламе как раз обещали супермодные фильтры, благодаря которым у жильцов в ваннах будет голубая вода. Иногда она действительно была такого цвета, но чаще — нет, а иногда и просто желтой. Фильтры меняют, но загрязненная вода попадает в трубы, грязь из нее оседает на стенках, ставят новый фильтр — а та грязь никуда не делась. Я бы ни в одном доме в нашем городе не стал пить воду из-под крана.

Как изменить эту ситуацию? Я не очень верю, что в нашей стране можно влиять на жизнь путем выборов — думаю, у нас это утопия. Что касается малых дел — возможно. Есть у вас собака — идете на прогулку, возьмите с собой пакет, уберите за ней. Мойте машину, не ездите на ней до тех пор, пока грязь сама не начнет отваливаться. Не паркуйтесь на газонах.

Мне кажется, люди делятся на тех, кто все это понимает и делает, и тех, кому наплевать, и никакими словами поступать иначе их не заставишь. Если только вводить серьезные штрафы и реально их применять, возможно, тогда что-то изменится. Есть теория разбитых окон — если человек видит, что вокруг грязь, он и ведет себя соответствующе. Грубо говоря, если тут за собаками не убрано, зачем за своей убирать? В итоге живем в ситуации, когда по некоторым улицам ходить невозможно.

Конечно, каждый должен начать с себя, но массово культуру людей изменить словами невозможно. Если это была бы социальная политика — давайте не будем мусорить — возможно, что-то бы и изменилось, но я в это не очень верю.

Сегодня утром меня разбудил не будильник, а орущая под окном музыка. Что заставляло человека ехать в машине с открытыми окнами и разбудить целый квартал своей низкопробной пошлятиной? Такие люди даже не прочитают об этой проблеме, а приехав в свой двор, встанут на газон.

Я не очень представляю, как кардинально изменить ситуацию. С одной стороны, есть усилия, которые может приложить администрация города, чтобы ее действия не наносили такого ущерба. Есть усилия, которые может предпринимать каждый человек. Но я не представляю, как достучаться до тех людей, из-за кого в том числе Зеленую рощу хотели закрывать на ночь, чтобы оттуда деревья не воровали. Каким надо быть человеком, чтобы выкапывать елки из городского парка?

Фото: DK.RU, Анна Хлебникова