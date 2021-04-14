Шанс на укрепление рубля и потепление: чего ждать после разговора Байдена и Путина

Президент США пригласил Путина провести переговоры в третьей стране: рынки восприняли это как разрядку и шанс на нормализацию российско-американских отношений.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден вечером 13 апреля провели телефонный разговор, который стал неожиданным на фоне эскалации напряженности в двусторонних отношениях из-за украинского конфликта. Первым расшифровку опубликовал Белый Дом: Байден дал понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на такие действия России, кибервзломы и вмешательство в выборы. Он также подчеркнул приверженность суверенитету Украины, выразил озабоченность внезапным наращиванием российской военной мощи на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности.

Вместе с тем Байден подтвердил, что его цель — построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с американскими стандартами. Он предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь комплекс вопросов, стоящих перед обеими странами. Австрия уже предложила провести переговоры в Вене.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, а при обмене мнениями по украинскому кризису Путин «изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию».

Звонок Байдена Путину позволил разрядить напряженность в отношениях России и США, которые последние недели снова находятся на очень низком уровне. За несколько дней до звонка госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с угрозами в адрес Москве, комментируя концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Во-первых, предложение о проведении российско-американской встречи в верхах — это демонстрация уверенности Джо Байдена в своих силах. Президент Байден, которого некоторые его критики причислили к дряхлым маразматикам, сигнализирует Владимиру Путину и миру о том, что он не боится встречи на высшем уровне с одним из самых опытных политиков мира и готов на этой встрече жестко и последовательно отстаивать интересы США, — говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его мнению, разговор в любом случае будет обоюдоострым, но лучше сразу внести ясность в то, где при администрации Байдена две страны могут работать вместе и где — не могут, добавил он.

Вместе с тем приглашение к встрече в третьей стране — это сигнал союзникам Вашингтона, что Путин является «рукопожатным» для действующей администрации США и своего рода извинение за заявление Байдена в интервью телеканалу АВС, в котором тот признал, что считает Путина убийцей, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Патрушев исключил открытое вмешательство РФ в конфликт на Украине и готов работать с США

Российский рубль позитивно воспринял новость о переговорах президентов. Вечером 13 апреля курс доллара снизился на рубль, до 76 руб., утром 14 апреля продолжил снижение к уровню 75,6 руб. Рубль может ждать новое небольшое укрепление из-за того, что инвесторы считают эту новость хорошей и на длинном горизонте, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.