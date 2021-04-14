Екатеринбургский жировой комбинат потерял сотни миллионов рублей

В 2020 г. производитель легендарного майонеза ЕЖК «Провансаль» получил рекордный убыток за всю историю существования. Ранее предприятие сообщило о сокращении видов выпускаемой продукции.

Екатеринбургский жировой комбинат ушел в минус на 664,7 млн руб. Такой вывод следует из официального финансового отчета компании за 2020 г. Для ЕЖК это абсолютный антирекорд. Годом ранее он получил прибыль в 351 млн руб., в 2018 г. — 500 млн руб., а в 2017 г. — 1,4 млрд руб. Убыточными для комбината были 2016 и 2015 гг. (минус 211 и 77,9 млн руб. соответственно).

Падение финансовых показателей предприятия в прошлом году произошло из-за снижения прибыли от продаж с 716 млн в 2019 г. до 173 млн руб. в 2020 г. и двукратного роста расходов — один миллиард в 2019 г. и два миллиарда руб. в 2020 г.

ЕЖК выпускает масло, кетчуп, горчицу, майонез. В марте появилась информация о закрытии на предприятии маргаринового цеха.

АО «Жировой комбинат» намерено провести модернизацию производственных мощностей в Екатеринбурге. На площадке прекратят выпуск маргарина и маргариновой продукции. Одновременно будет расширен ассортимент и увеличены объемы производства соусов и майонезов. Такое решение продиктовано конъюнктурой рынка, выбором оптимальных локаций для производства продукции и снижением логистических издержек, — отметили в компании «Русагро», в которую входит ЕЖК (цитата по e1.ru).

Жировой комбинат работает в Екатеринбурге с 1959 г. С 1967 г. он выпускает майонез «Провансаль», ставший легендарным.

Считается, что Екатеринбург значится в книге рекордов Гиннесса как город с самым высоким уровнем потребления майонеза на душу населения. Когда ЦБ РФ сообщил, что столица Урала появится на купюре номиналом 5 тыс. руб., в ее дизайн предложили включить изображение баночки майонеза.

Ранее DK.RU рассказывал, что Екатеринбургский жировой комбинат в числе других уральских и сибирских производителей продуктов питания планировал нарастить экспорт в Китай.

Напомним, что в 2020 г. впервые за 10 лет в Уральском регионе значительно сократилось число торговых точек. Однако большинство из тех, кто закрылся, специализировались на продаже непродовольственных товаров.