«Сегодня это уже другая страна». Верховный суд отправил на пересмотр дело Сергея Капчука
Предприниматель надеется на позитивный для него исход судебного разбирательства. Если суд окончательно станет на его сторону, Капчук обещает вернуться в политику.
Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов постановил отправить дело уральского бизнесмена из «списка Титова» в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (находится в Челябинске).
То, что сейчас Верховный суд и [бизнес-]уполномоченный встали на мою сторону, лишний раз доказывает, что это уже далеко не та Россия, которую я вынужден был покинуть 15 лет назад, — заявил Сергей Капчук. — Это окрепшая страна, в которой наводят порядок. Заказчики моего уголовного преследования — рейдеры из ОПГ «Уралмаш» — сейчас боятся моего оправдания и реабилитации, которые дадут мне возможность требовать возврата моего металлургического завода (Салдинского металлургического завода) и возобновить мою политическую деятельность (цитата по «Ъ-Урал»).
Напомним, в отношении Сергея Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, еще в начале 2000-х было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Братьев обвиняли в приобретении квартиры в Москве стоимостью 2 млрд неденоминированных руб. (2 млн руб. после деноминации 1998 г.). По версии следствия, братья Капчуки похитили эти деньги у ГУП «Свердловская железная дорога», которые предполагалось пустить на строительство квартиры в Москве для представительства губернатора Свердловской области. Сергей Капчук, воспользовавшись своими связями и должностью в представительстве губернатора, добился того, чтобы эти деньги перевели на счет подставной фирмы, которую открыл его брат. В 2006 г. суд признал Капчуков виновными.
Константин Капчук уже отбыл срок по этому делу, его брат Сергей с конца 2009 г. скрывался за границей и вернулся в Россию только в сентябре 2018-го. Сергей Капчук стал первым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, в который вошли предприниматели, уехавшие за рубеж из-за судебных преследований. Бизнес-омбудсмен представил этот перечень президенту РФ Владимиру Путину, а бизнесменам пообещал, что после возвращения на родину их не будут преследовать в суде по прежним делам.
Однако с Капчуком вышло не так. Как рассказывал DK.RU, дело бизнесмена передали в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и в мае 2019 г. Сергея Капчука приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. От исполнения наказания он освобожден в рамках амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, судимость с Капчука была снята.
Сам Сергей Капчук все это время отрицает свою вину и считает, что дело сфабриковано. До 2005 г. Капчук был одним из собственников Нижнесалдинского металлургического завода, однако конфликт с представителями ОПС «Уралмаш» привел к потере собственности, а затем и уголовному преследованию.
Я убежден, что моя невиновность была доказана в суде. Но суд является заложником приговора моему брату, вынесенному 15 лет назад. Ему дали 5 лет и 4 мес. реального срока. Дорога с обвинительным приговором проложена, суд по ней же и прошел. Фактически переписан приговор 15-летней давности, у меня к нему много претензий.
В Верхновном суде, очевидно, согласились с некоторыми доводами Капчука.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, материальный ущерб у потерпевшего отсутствует, — говорится в судебном постановлении. — Вместе с тем при таких обстоятельствах суд указал на отсутствие оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ в отношении Капчука и фактически не мотивировал свой вывод в приговоре в этой части. При этом применение положений ст.73 УК РФ (назначение условного наказания) само по себе не препятствует изменению категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, указанные нормы применяются самостоятельно, поскольку законом предусмотрены различные для этого основания (цитата по «Ъ-Урал»).
Когда дело будет пересмотрено, пока неясно.
Напомним, что в июне 2019-го Сергей Капчук был официально выдвинут политсоветом «Партии Роста» кандидатом в депутаты Госдумы по Серовскому округу. Однако в итоге избирком отказался зарегистрирвоать его как кандидата, объяснив это тем, что с момента погашения судимости прошло менее десяти лет.