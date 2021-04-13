ВШЭ: Россия рискует навсегда отстать от стран-технологических лидеров

Подробный доклад с доказательствами отставания нашей страны будет представлен экспертами НИУ «Высшая школа экономики» на ежегодной Апрельской конференции университета.

К передовым производственным технологиям авторы доклада относят те, которые можно связать с третьей промышленной революцией. Это, к примеру, электроника, оптоэлектроника, биотехнологии, различные современные материалы, ядерные технологии и т.д.

Доля России в мировом экспорте продукции подобного рода в 2002–2018 годах варьировалась в пределах 0,2–0,5%, а в мировом импорте — в пределах 0,3–1,6%. Импорт технологий шел в Россию из развитых стран, а инновационную продукцию страна экспортировала в основном на постсоветском пространстве.



Основные статьи экспорта продвинутых технологий из России — аэрокосмическое производство, ядерные технологии и вооружение, цитирует РБК выдержки из доклада. Но для долгосрочного развития страны этого недостаточно. Чтобы упрочить позиции на мировом технологическом рынке, необходимо обратить внимание на опыт других стран - Германии, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Венгрии и Вьетнама. Их авторы доклада относят к числу «лидеров глобального производства».

Любопытно, что США в список передовых не попали. Это объясняется тем, что Штаты рассматривались отдельно в качестве «глобальных лидеров, которые сохраняют позиции на большинстве отдельных товарных рынков»

По мнению авторов доклада, сейчас Россия находится на «принципиальной развилке» — остаться в группе «отстающих» и отстать навсегда или переместиться в группу «догоняющих». Опыт предыдущих промышленных революций показывает, что страны, которые раньше других отреагируют на технологические вызовы, смогут вписать свою страницу в кейсы «экономического чуда», напоминают экономисты. В настоящее время российская экономика находится на периферии глобального производства, интегрирована в глобальные цепочки создания стоимости преимущественно в качестве поставщика сырья и полуфабрикатов. После распада Советского Союза российская экономика почти не пополнилась заметными производствами с высокой добавленной стоимостью, констатируют эксперты ВШЭ.



Шансы на улучшение позиций все же у России есть. Партнер практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев считает, что у нашей страны неплохие подвижки в области биотеха.

У России сильная научная база, сильнейшая фундаментальная математическая школа, и это наше конкурентное преимущество. Благодаря этому мы можем создавать и уже создаем качественные конкурентные продукты, в которых много «математики», «искусственного интеллекта» и науки, — указывает он.

Но чтобы произошло экономическое чудо, по мнению Хорошева, необходимо консолидировать ресурсы для производства наукоемких и зачастую капиталоемких продуктов, создавая консорциумы крупнейших отраслевых и технологических игроков страны и основных экономико-политических союзников. Кроме того, нужно с помощью политики и дипломатии обеспечить доступ к рынкам сбыта, защиту отечественного рынка в период становления собственных высокотехнологичных отраслей.