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В Екатеринбурге пройдет бизнес-завтрак на тему недвижимости для инвестиций

В Екатеринбурге пройдет бизнес-завтрак на тему недвижимости для инвестиций
Иллюстрация: Savills

15 апреля в Екатеринбурге состоится бизнес-завтрак «Недвижимость для инвестиций и получения второго паспорта». Организатор — международное агентство недвижимости Savills.

Представители Savills расскажут об иммиграции за инвестиции. На мероприятии планируется обсудить тему участия в программах инвестиционного гражданства и резидентства: как получить свободу передвижения по миру, обеспечить свою безопасность и выбрать место жительства, независимо от действующего паспорта.  

Зарегистрироваться на бизнес-завтрак можно по ссылке.

Программа мероприятия:

1. Недвижимость всего мира: для жизни и инвестиций, гарантированный доход в валюте 7% годовых, инвестиционная иммиграция

2. Кипр: ВНЖ за инвестиции от €300 тыс., доходная и курортная недвижимость

3. Черногория: гражданство за инвестиции от €250 тыс. Надежная инвестиция в один из лучших северных проектов, авторизованных государством

4. Карибы: гражданство за инвестиции в доли 5* отелей от $200 тыс. Второй паспорт для безопасности семьи и безвизового передвижения по миру даже во время пандемии

Получить более подробную информацию и задать вопросы специалистам компании Savills можно будет во время личной консультации 15 и 16 апреля.

Автор: Гринина Ирина
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