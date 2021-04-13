В Екатеринбурге пройдет бизнес-завтрак на тему недвижимости для инвестиций

15 апреля в Екатеринбурге состоится бизнес-завтрак «Недвижимость для инвестиций и получения второго паспорта». Организатор — международное агентство недвижимости Savills.

Представители Savills расскажут об иммиграции за инвестиции. На мероприятии планируется обсудить тему участия в программах инвестиционного гражданства и резидентства: как получить свободу передвижения по миру, обеспечить свою безопасность и выбрать место жительства, независимо от действующего паспорта.

Зарегистрироваться на бизнес-завтрак можно по ссылке.

Программа мероприятия:

1. Недвижимость всего мира: для жизни и инвестиций, гарантированный доход в валюте 7% годовых, инвестиционная иммиграция

2. Кипр: ВНЖ за инвестиции от €300 тыс., доходная и курортная недвижимость

3. Черногория: гражданство за инвестиции от €250 тыс. Надежная инвестиция в один из лучших северных проектов, авторизованных государством

4. Карибы: гражданство за инвестиции в доли 5* отелей от $200 тыс. Второй паспорт для безопасности семьи и безвизового передвижения по миру даже во время пандемии

Получить более подробную информацию и задать вопросы специалистам компании Savills можно будет во время личной консультации 15 и 16 апреля.