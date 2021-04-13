Кольцо, как в Москве. Власти Екатеринбурга обсуждают запуск городской электрички

Перспективы создания железнодорожного пассажирского кольца вокруг Екатеринбурга обсудили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников.

О рабочей встрече и перспективах развития городской электрички Алексей Орлов рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

В планах у СвЖД закольцевать существующий маршрут. Мы эти планы поддерживаем. Это серьезные финансовые затраты. Но они однозначно будут иметь хороший экономический эффект. Вокруг железной дороги достаточно много заброшенных территорий — их можно и нужно вовлекать в оборот, — написал мэр.

Отметим, железнодорожное пассажирское кольцо внесено в генеральный план развития города до 2035 г. Транспортная артерия должна связать развивающиеся районы Екатеринбурга и близлежащие города, а также интегрировать железнодорожный транспорт с метро и другим городским общественным транспортом.

Один из маршрутов может объединить центр с Солнечным, Академическим и Широкой Речкой. Еще один [пойдет] от Кольцово через Екатеринбург-ЭКСПО и будущие объекты Универсиады, — поделился планами с подписчиками глава города.

Он также сообщил, что сейчас прорабатываются перспективы создания пересадочных узлов.

Как пояснили DK.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, протяженность первого маршрута — ему уже дали название «Новокольцовский» — составит 31 км, из них 7,4 — новые пути. Второй проект — «Юго-Западный обход» — будет длиться 43 км. Более половины этого пути — 23,1 км — нужно будет построить.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников отметил, что железнодорожные перевозки в Екатеринбургской городской агломерации можно эффективно использовать для улучшения дорожной ситуации.

Создание транспортного кольца обеспечит возможность попасть в любую точку города за 30 минут. А диаметральные маршруты (как, например, сейчас Екатеринбург-Пассажирский — Керамика) дадут возможность доехать до центра за 15 минут. Это параметры, которые мы закладываем в проект, — пояснил подробности Иван Колесников.

Городские власти также высоко оценивают перспективы городской электрички. Удачным примером реализации подобного проекта стала Москва. Как ранее рассказывал DK.RU, по подсчетам властей, развитая сеть электричек разгрузит городской транспорт Екатеринбурга на 5-20% и уменьшит постоянные пробки до 5-7 баллов.

На реализацию проекта потребуется пять лет и 129 млрд руб. В эту сумму включен выкуп земельных участков, строительство железнодорожных путей и мостов, платформ на станциях, обустройство ЛЭП и различных коммуникаций. Городская электричка может стать своеобразной заменой метрополитену. Алексей Орлов на недавней пресс-конференции заявил, что в ближайшие годы ждать в Екатеринбурге появления новых станций метро не стоит. Однако он пообещал не останавливать работы по его проектированию и привлечь к строительству свои контакты, сохранившиеся после работы в областном правительстве.

Напомним, ранее экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал протянуть в городе канатную дорогу: от Ботаники до аэропорта и через Исеть — от Ельцин Центра до кинотеатра «Космос».