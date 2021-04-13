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Повысят ли налоги? Перед посланием Путина кабмин ищет деньги для восстановления экономики

Повысят ли налоги? Перед посланием Путина кабмин ищет деньги для восстановления экономики
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Правительство пытается экстренно определить источник финансирования новой программы Путина по ускорению экономического роста — за счет наращивания государственных расходов.

#НОВОСТИ

Российское правительство перед посланием Владимира Путина работает сверхсекретно и сверхурочно — президент хочет добиться ускоренного восстановления российской экономики с помощью резкого роста госрасходов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, чиновники во главе с премьером Михаилом Мишустиным рассматривают несколько вариантов: распечатывание ФНБ, объем которого сейчас оценивается в $182 млрд, смягчение «бюджетного правила», перенос средств с других проектов и даже повышение налогов.

Большая часть работы правительства на эту тему проходит в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном по другую сторону Москвы-реки от Белого дома — попасть туда можно только после цифрового распознавания лица. Чтобы ускорить принятие решения, Мишустину и его команде нужно собрать огромное количество данных со всего правительства и сломать бюрократические препятствия. 

Хотя падение российской экономики в прошлом году оказалось не таким сильным, как ожидали в начале пандемии, Кремль стремится ускорить восстановление — это особенно актуально на фоне выборов в Госдуму, назначенных на осень 2021 г., и упавшего рейтинга «Единой России». По словам нескольких чиновников, новая программа, скорее всего, будет включать в себя расходы на инфраструктурные проекты и льготы, которые помогут компенсировать падение доходов. Путин уже поручил кабмину отобрать разные проекты, от высокоскоростных железных дорог до мостов и портов, чтобы начиная с этого года выделить из ФНД до 1 трлн руб. ($13 млрд). 

Сколько в итоге денег потратят, остается предметом жарких споров. Кремль хочет иметь большие резервы на случай введениях новых западных санкций. Кроме того, многие эксперты сомневаются, что правительство сейчас решит смягчать бюджетную политику. Против слишком больших расходов выступает и Центробанк: это может заставить его вынудить повысить ключевую ставку из-за роста инфляции.

Автор: Андрей Пермяков
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