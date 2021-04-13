Кирилл Шлаен запустил в «Гринвиче» сразу четыре ресторанных бренда

В гастропространстве торгового центра EStory открылся корнер, представляющий бренды Pinzeria by Bontempi, «Агонь», «Авокадокедавра» и «Хинкали Котэ». Инвестиции в проект составили 25 млн руб.

Одной из особенностей нового корнера стало его оснащение.

Вероятно, это самый высокооснащенный гастрокорнер в мире. На площади 80 кв. м использовано более 100 наименований оборудования — от угольного швенкера до установки азотной газации стаута. Для эргономики и комфорта работы поваров спецоборудование изготовлено на заказ инженерами екатеринбургского завода «Финист», а холодильные агрегаты вынесены за внешний контур. Все спроектировано по сантиметрам, — рассказал ресторатор Кирилл Шлаен.

Отметим, среди брендов, представленных на корнере в гастропространстве Estory, есть как уже известные в Екатеринбурге, так и новые. Так, ресторан «Агонь» и Pinzeria by Bontempi работают как отдельные заведения уже несколько лет. Грузинский ресторан «Хинкали котэ» Кирилл Шлаен открыл в конце прошлого года в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского, сообщал DK.RU. А вот бренд «Авокадакедавра» впервые использовали как название заведения. До этого так называлось одно из блюд в ресторане «Агонь» — суперфуд с авокадо, бобами эдамаме, киноа, цукини, брокколи, шпинатом и лаймом.

В качестве заведения «Авокадакедавра» будет специализироваться на здоровой еде. В меню представлены боулы (миски с разными наполнителями) с авокадо, зеленью и свежими овощами, к которым можно добавить рыбу и/или морепродукты, а также смузи.

Меню для корнера составляли специально: чтобы блюда можно было быстро приготовить и взять с собой. Разработкой ассортимента блюд занимались несколько шефов из разных стран: итальянец Валентино Бонтемпи, шеф-повар ресторана «Агонь» Антон Лебедев, грузинский специалист по выпечке Хатуна Романадзе. Специальное крафтовое мороженое и десерт «матчамису» создала кондитер и преподаватель Novikov School Елена Гончарова. Постоянным шеф-поваром станции стал Николай Пасека, работавший в известных грузинских ресторанах города. Средний чек в любом из новых заведений будет на уровне 500–800 руб. — это дешевле, чем в полноформатных заведениях. «Чтобы люди попробовали разные блюда на разных корнерах», — объяснил ресторатор.

Нам было интересно сделать такой супер-хайтек проект в новом пространстве Estory. Фуд-холл — перспективное новое явление в мире гостеприимства, и нам хотелось привнести ресторанное качество и вкус в этот демократичный формат, — прокомментировал открытие корнера Кирилл Шлаен.

По его словам, инвестиции в проект составили 25 млн руб. «Оснащенность высокотехнологичным оборудованием должна обеспечить скорость и ресторанное качество приготовления блюд при низких издержках на аренду. Наш экипаж планирует работать здесь долго», — резюмировал ресторатор.

Ранее DK.RU рассказывал об еще одной большой гастроплощадке, которая в скором времени должна заработать в Екатеринбурге. Речь идет о фудкорте в ТЦ Veer Mall, который откроется в конце апреля. Согласно карте ТРЦ, фудкорт общей площадью 4,5 тыс. кв. м расположится на втором этаже, здесь откроется 12 кафе с зоной выдачи. Еще четыре ресторана откроются в отдельных помещениях площадью от 100 до 400 кв. м. Кроме того, два кафе разместятся на первом этаже ТРЦ: одно около входа, второе — у гипермаркета Spar, об открытии которого ранее сообщал DK.RU.