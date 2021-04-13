«Думаешь, ты со своей идеей кому-то нужен? Заблуждаешься! Твой бизнес нужен только тебе»

«Несколько раз мне в лицо говорили, что я делаю «бизнес на несчастье». Будь готов к осуждению недалеких людей». Евгений Крупин дал несколько незаменимых советов начинающим социальным предпринимателям.

Евгений Крупин, основатель научно-производственного предприятия «Детская восстановительная медицина», лауреат премии «Человек года — 2011» в номинации «Социальный бизнес»:

— Строго не судите, писал то, что думаю, практически «на бегу», простыми словами без умничания. Это — просто мысли, основанные на моем опыте. Наверняка они не совпадают с вашими, ведь у каждого опыт свой.

Мой юный (или уже не юный) друг, ты решил заняться социально-ориентированным бизнесом. Позволь дать тебе немного советов, ведь, имея за плечами более 10 лет самого что ни на есть социального бизнеса, я могу себе это позволить. Сразу оговорюсь, все мысли основаны на моих собственных ошибках, которых я не избежал, но которые, к счастью, удалось в той или иной степени исправить.

Что такое социально-ориентированный бизнес или «социальный бизнес»? Вероятнее всего, имеется в виду т.н. «социальное предпринимательство», рамки которого очерчены в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. №245-ФЗ. Потрать время, внимательно почитай документ, чтобы точно понимать, относится ли то, чем ты планируешь заняться, к социальному бизнесу. Сразу хочу предупредить о некоторой «размытости» Закона, но другого на данный момент нет.

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Итак, ты решил стать предпринимателем. Тогда для начала ответь себе на несколько вопросов, начинающихся со слова ЗАЧЕМ.

Ответ на первый такой вопрос интуитивно понятен — чтобы финансово обеспечить себя и свою семью (настоящую или будущую). Бредовые мысли про «финансовую независимость», «возможность свободно распоряжаться своим временем», «не думать о карманных деньгах» и тому подобное откинь сразу, по крайней мере, на первое время (в моем случае — более пяти лет).

Чем отличается предприниматель от успешного сотрудника, работающего по найму? Я знаю, по крайней мере, четверых наемных работников, которые в год зарабатывают больше меня, предпринимателя. При этом ответственности, «головняков» и проблем у них значительно меньше.

И двое из четверых, помимо работы, постоянно занимаются благотворительностью, тем самым участвуя в решении социальных проблем общества. Подумай, зачем ты хочешь стать предпринимателем, помимо мечты о «больших деньгах».

Следующий вопрос — ЗАЧЕМ ты хочешь заниматься именно социальным предпринимательством. Так получилось, что у нас в стране существует слишком тонкая грань между понятиями «Социальное предпринимательство» и «Социальная деятельность». Предпринимательство (или бизнес, что одно и то же) — это деятельность, направленная на получение прибыли. Точка. Все остальное — это общественно полезная деятельность, которую можно отнести к деятельности различных некоммерческих организаций.

Ты в первую очередь хочешь приносить пользу обществу, сеять доброе-светлое и помогать государству в решении социальных проблем? Тогда тебе не сюда, тогда тебе в социально-ориентированные НКО. Создавай некоммерческую организацию, работай за назначенную самому себе заработную плату, пользуйся благами, поблажками, возможностями и «плюшками», которые существуют в нашей стране для НКО.

Проблем, которых можно решить с помощью некоммерческого сектора, — огромное количество, поле деятельности для НКО необозримо, возможности и механизмы финансирования созданы (начиная с Президентского гранта, региональных субсидий, заканчивая грантами частных компаний). Ни в коем случае не скажу, что это будет легко, трудностей и подводных камней хватает.

Еще раз. Социальное предпринимательство — это деятельность, направленная на: во-первых, получение прибыли (что следует из самого понятия «предпринимательство»), во-вторых (в соответствии с 245-ФЗ) на достижение общественно-полезных целей и способствующая решению социальных проблем граждан и общества.

Не самый простой способ заработать, скажу я тебе. Подумай хорошенько. В процессе «думания» могут появиться еще несколько «ЗАЧЕМ», ответь на них сам себе, только честно ответь.

Ну вот, ты хорошо подумал и решил, что зарабатывать деньги, способствуя решению социальных проблем общества, — это твое. И, само собой, у тебя есть идея, нет, ИДЕЯ!

Знаешь, чем заканчиваются семь из десяти стартапов?

У них есть замечательные идеи, у них даже есть оригинальный продукт, у них есть команда (!) единомышленников, у них есть возможность получения субсидии на реализацию проекта. У них есть практически всё. И они не взлетают, «умирая» на этапе продаж.

Да, да, не удивляйся. Даже самый прекрасный не имеющий аналогов продукт надо суметь продать, иначе ничего не получится. Ведь прибыль, ради которой создается бизнес, получается только вследствие продажи, и никак иначе.

Это может быть продажа идеи, технологии, услуг, конкретного продукта и т. д., но это в любом случае продажа. Не попадай в ловушку «моя идея, продукт, услуга, решение и т.д. настолько классные, что за ними тут же выстроится очередь покупателей».

Один из руководителей Фонда, финансирующего НИОКРы, не так давно признался, что больше половины успешных разработок не выходят на этап коммерциализации, так и оставаясь всего лишь успешно завершенными НИОКРами….

Так что, помимо оригинальной и реализуемой идеи (что само по себе прекрасно), сразу думай о продажах. Что конкретно ты будешь продавать? Кому ты будешь продавать, кто твой покупатель? Каким способом ты будешь продавать? Зачем он будет покупать? Почему он будет покупать именно у тебя? За сколько он будет покупать? Каким образом ты донесешь до покупателя информацию о твоем продукте? Поверь, это очень важно.

Часто вопрос продажи гораздо важнее вопроса продукта самого по себе. И неважно, что у тебя «социальный бизнес» и крайне востребованный обществом продукт — без проработки продаж он не состоится.

Ну не будем более об этом, о продажах написаны тысячи книг, а в интернете миллионы статей и материалов по продажам.

ЦЕЛЬ. И снова «зачем». Зачем ты создаешь этот бизнес? Какую цель ты хочешь достигнуть? Именно ты как основатель бизнеса. «Заработать денег» — это не цель. Это средство достижения цели. Подумай. Цель должна быть обязательно.

БИЗНЕС-ПЛАН. Поверь, это важно. Пусть он будет написан не по правилам написания бизнес-планов, пусть через пару лет ты будешь над ним смеяться, пусть он будет наивным и в нем не будет всех необходимых экономических показателей. Но он должен быть. Изначально. Есть такая шутка, которую приписывают Олегу Тинькову: «Большинство бизнесов в России начинается не с бизнес-плана, а со слов «Да х… с ним, давай попробуем». Но это именно шутка.

Подумай, потрать время, посиди в интернете, почитай, посчитай и составь бизнес-план. Ты сам удивишься, сколько вопросов, которые ты не замечал, всплывут при обдумывании и написании бизнес-плана. И главное — НАПИШИ его. На бумаге. Бизнес-план «в голове» — это мысли, бизнес-план на бумаге — это документ.

КОМАНДА. Очень здорово, если у тебя есть люди, готовые наравне с тобой вступить в этот бизнес, готовые так же, как ты, рискнуть временем, деньгами, вложиться знаниями и компетенциями. Очень здорово, если первое время вы сможете обходиться без привлечения наемных работников, но это очень недолго. В любом случае сотрудников придется нанимать.

О способах привлечения персонала, создании команды и так далее написано много книг и статей, огромное количество материалов в сети, почитай. И всегда помни, каким бы преданным идее или лично тебе ни был наемный сотрудник, каким бы он ни был лояльным организации, он работает за деньги, которые ты ему платишь, за возможности и привилегии, которые ты ему предоставляешь (за что тоже в итоге платишь деньги). Помни это.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. Найти несколько сотен тысяч стартовых рублей совсем несложно. В стране созданы десятки механизмов финансирования начинающего малого бизнеса, тем более, «социально-ориентированного». Если есть идея, если есть проработанный, пусть наивный и крайне непрофессиональный бизнес-план, тем более, когда есть команда, найти финансы для старта вполне возможно, и «конфетка» в том, что эти деньги совсем необязательно возвращать (гранты начинающим предпринимателям, финансовая поддержка в регионах, и т.д.). Минус — эти деньги очень быстро «проедаются».

Сразу, с самого начала, учись считать деньги. Классно, если в изначальной команде имеется финансист. Не принимай финансовых решений, не посоветовавшись с ним. Если финансиста нет, его надо найти.

Это важно еще и потому, что в стране создана система финансовой помощи малому бизнесу, которая включает в себя некие льготы. Обязательно попробуй разобраться сам, но финансист это сделает более профессионально.

Кроме того, ты же как «социальный предприниматель» наверняка рассчитываешь на субсидии и гранты из бюджета. Поверь моему опыту, получить грант — это даже не треть дела, его надо еще отработать и отчитаться. А финансовый отчет тебе самому не осилить (если, конечно, ты сам не финансист).

Кстати, о грантах и субсидиях. Отнесись к этому вопросу серьезно. В 90% случаев социальный бизнес финансируется из бюджетов различных уровней. Из БЮДЖЕТА, то есть государственными деньгами. И государство очень внимательно следит, чтобы деньги использовались исключительно на прописанные цели и чтобы ты вовремя и правильно за них отчитался. Иначе могут возникнуть немаленькие неприятности.

Немного о венчурном финансировании. Мне не удалось в свое время получить деньги «по венчуру», хотя я очень старался. В моем случае — слава Богу, что не получилось. Но у каждого свой путь. Прежде чем связываться с венчурным финансированием, посмотри в интернете, что это такое, изучи вопрос, стоит ли овчинка выделки.

Как ты уже заметил, я часто советую тебе читать, тратить время на поиск информации в сети и думать. Думать — это вообще хорошо. Прежде чем принять решение — думай. А потом — делай. Важный момент: после того, как хорошо подумал и принял решение, надо обязательно ДЕЛАТЬ. Увы, без «делать» ничего не получится. Работать, работать!

И еще немного, что почти наверняка испортит тебе настроение, но ты должен быть предупрежден.

Если ты думаешь, что ты со своей идеей, бизнесом, классной командой и всем остальным кому-то реально нужен, ты заблуждаешься. Ты и твой бизнес нужен только тебе и немногим единомышленникам (дай Бог, они у тебя есть). У тебя «социальный бизнес», будь готов к тому, что многие и многие будут говорить: «Молодец!», «Какое классное дело ты делаешь!», «Такими, как ты, нужно гордиться!» и так далее. Но реально помогут единицы, причем я не про финансовую даже помощь.

Ты занимаешься «социальным бизнесом», то есть решаешь социальные проблемы «за деньги». Большинство людей убеждено, что эти проблемы должны решаться бесплатно (за счет государства или «доброго волшебника»).

Знакомая девушка-предприниматель проводит платные курсы в школах, по ее словам, ни один курс не обходится без возмущений родителей по вопросам необходимости оплаты, иногда эти возмущения вообще выходят за грань…

Мы занимаемся разработкой, производством и поставками оборудования для детей-инвалидов, несколько раз мне в лицо говорили, что это «бизнес на несчастье» и «бизнес на костях». Я до сих пор переживаю. Будь готов к осуждению недалеких людей.

И в качестве заключения.

Не помню уже, где висит замечательный плакат с фотографией летящего шмеля и словами: «Шмель не знает, что в соответствии с законами аэродинамики он не может летать». И действительно, законы физики говорят о том, что крылья шмеля слишком малы, чтобы удержать такое огромное тело в воздухе, но шмель ничего не знает о физике. Не слушай никого, летай, дерзай, пытайся, побеждай!

Удачи тебе!

Колонка подготовлена на основе поста Евгения Крупина в Facebook