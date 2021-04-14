«Снять боли крупного бизнеса». Как малому бизнесу начать сотрудничество с корпорациями

«Стартапы — продукт скоропортящийся. Создать технологичное IT-решение на стадии прототипа можно быстро, но если ты его не продал, не запустил пилот — проект погибает».

В 2020 г. Свердловский венчурный фонд и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) запустили проект CorpSpace. Это серия конкурсных отборов инновационных решений от малого бизнеса под нужды крупных игроков определенной отрасли. Организаторы уже провели два конкурса — CorpSpace.Build, посвященный внедрению технологичных решений в девелопменте и управлении жилыми комплексами, и CorpSpace.Retail, посвященный инновациям в торговле. На очереди еще одно мероприятие.

Анна Хвагина, заместитель исполнительного директора Свердловского венчурного фонда, рассказала DK.RU, как происходит отбор стартапов, чем крупному бизнесу может помочь малый, а также про умные браслеты для строителей и другие реальные кейсы, которые уже внедрены в больших корпорациях благодаря CorpSpace.

Как стартапу и корпорации заговорить на одном языке

— Самое главное в нашем проекте — это попасть в «боли» крупного бизнеса и подобрать решения, которые бы эти «боли» реально снимали, — говорит Анна Хвагина. — На первом этапе мы формируем пул корпоративных партнеров — представителей определенной отрасли, которые сегодня готовы к диалогу со стартапами. На серии встреч с крупным бизнесом мы спрашиваем, в каких именно бизнес-процессах они сегодня готовы внедрять инновационные решения. Затем мы ищем проекты стартапов, которые соответствовали бы запросам. Это называется технологический скаутинг. Не все, особенно региональные корпораты, сегодня способны самостоятельно и эффективно его проводить, мы берем это на себя, развивая новые компетенции, помогая стартапу и корпорату заговорить на одном языке и быстрее добежать до реальных результатов.

По вашим оценкам, сколько на Урале потенциальных стартапов, которые могут быть интересны CorpSpace?

— Мы любим говорить, что стартапы — продукт скоропортящийся. Создать технологичное IT-решение на стадии прототипа можно довольно быстро, но если ты его не продал, не запустил пилот — проект погибает, команда либо разбегается, либо берется за новый проект и так по кругу. CorpSpace как раз призван помогать стартапам проверять востребованность решения рынком быстро, при нашем непосредственном участии.

В среднем мы получаем около 100 заявок на CorpSpace, в финале выступают 12-13 проектов. Особенно приятно, что на наши форумы приезжают коллеги из Перми, Тюмени, Челябинска, Москвы. Несмотря на огромную палитру корпоративных акселераторов, наш формат уникален. Как эксперты-корпораты, так стартапы из других регионов готовы с нами сотрудничать.

Приведите, пожалуйста, примеры стартапов, которым уже помог CorpSpace. Можно ли оценить эти результаты в деньгах, к примеру?

— По итогам двух форумов, несмотря на удар пандемии, мы помогли запустить семь пилотных проектов на общую сумму более 10 млн руб. Это оплаченные пилотные внедрения, которые стартапы затем уже сами масштабируют, им проще идти к другим участникам определенного рынка, имея пилот за плечами и положительный референс.

Среди самых ярких пилотных внедрений — кейс компании «Недремлющее око», которая запустила проект с ГК «Атомстройкомплекс» и компанией Брусника по «умному видеонаблюдению» с использованием технологии нейронных сетей. Другой интересный кейс — ООО «Схемотехника-центр», компания, запустившая пилот с Брусникой по внедрению «умных браслетов», помогающих фиксировать активности сотрудников на строительных площадках, вести мониторинг работы строительных бригад и предотвращать потенциально-опасные ситуации.

В октябре 2020 г. мы профинансировали «Схемотехнику-центр» не только потому, что верим в проект, а еще и потому, что благодаря CorpSpace получили подтверждение востребованности инновационного решения, которое они предлагают. Для нас как для института развития — это дополнительный способ снижения рисков при инвестировании. Кстати, станции проката самокатов в микрорайоне «Академический» тоже появились благодаря CorpSpace.

Как привлечь представителей крупного бизнеса

Соорганизатором CorpSpace является Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. По словам Анны Хвагиной, СОСПП помогает привлечь корпоративных партнеров.

— У нас, как у фонда, есть компетенции по работе с инновациями. Мы учим стартапы развивать и упаковывать свой проект в акселераторах, привлекаем финансирование в проекты. СОСПП как деловое объединение, в состав которого входят представители крупного бизнеса, помогает нам привлечь корпоративных партнеров. В конечном итоге от пилотных инновационных проектов выигрывают все: корпорат снижает свои затраты, получает конкурентное преимущество, оптимизирует процессы, стартап получает оплаченные пилотные внедрения и серьезно прокачивает свой проект. Мы благодарны СОСПП за сотрудничество.

Каковы ближайшие перспективы и планы CorpSpace?

— 25 мая в пространстве «Точка кипения. Екатеринбург» мы при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области и СОФПП проведем CorpSpace.Logistics. Сейчас мы завершаем сбор запросов от крупного бизнеса, но стартапы, чьи решения направлены на оптимизацию процессов в логистике, мониторинг состояния транспорта, видеоаналитику на дорогах или повышение эффективности складской логистики уже могут подать заявку на нашем сайте.