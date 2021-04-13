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«Уральские авиалинии» обещали вернуть пассажирам деньги за отмененную Турцию

«Уральские авиалинии» обещали вернуть пассажирам деньги за отмененную Турцию
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Чтобы минимизировать свои потери, авиакомпания намерена увеличить число рейсов на российские курорты. В Турцию уральцы возили пассажиров как регулярными рейсами, так и чартерами.

#ТУРИЗМ#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

Представители «Уральских авиалиний» сообщили о готовности вернуть пассажирам деньги за билеты, приобретенные на регулярные и чартерные рейсы в Турцию. Авиасообщение с этой страной Россия ограничивает с 15 апреля по 1 июня в связи с  распространением британского штамма коронавируса.

Конечно, мы вернем деньги [пассажирам], —  заявили представители пресс-службы «УА» изданию РИА Новости.

В авиакомпании сказали, что «Уральские авиалинии» летают регулярными рейсами в Стамбул и Анталью из аэропорта «Жуковский» пять раз в неделю. Также есть около десятка чартерных рейсов из регионов. На время запрета полетов авиакомпания сосредоточится на развитии перевозок на российские курорты.

Заменим, адаптируемся к новым условиям. За последний год мы уже привыкли ко всему,  — отметила представитель перевозчика.

Как рассказывал DK.RU, 12 апреля оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Такое решение связано с профилактикой завоза новой коронавирусной инфекции, — пояснила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сохраняются на взаимной основе лишь два рейса в неделю Москва —Стамбул и Стамбул — Москва. 

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что с 15 апреля по 31 мая в Турцию забронировали туры 533,2 тыс. туристов, которые потратили на организованные путевки 32 млрд руб. В Танзанию планировали поехать еще 6-7 тыс. человек.

Теперь эти люди остались без отдыха в майские праздники, так как в качественных гостиницах и отелях в Сочи и Крыму на майские уже практически не осталось мест, — высказала свою точку зрения пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 

Автор: Инна Вейн
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