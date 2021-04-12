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В Свердловской области сократилось число магазинов

В Свердловской области сократилось число магазинов
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Впервые за 10 лет в регионе произошло значительное сокращение торговых точек. Большинство из тех, кто закрылся, специализировались на продаже непродовольственных товаров.

#МАЛЫЙ БИЗНЕС#НОВОСТИ

На фоне пандемии в Свердловской области закрылись 95 магазинов, 71 из них специализировался на непродовольственных товарах, также работу прекратили 28 павильонов и 153 киоска. Как пишет «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на заместителя министра АПК и потребительского рынка региона Светлану Островскую, закрытие точек продаж коснулось преимущественно сельской местности. Всего в регионе остается более 27 тыс. торговых объектов.

При этом в Свердловской области выросла доля магазинов федеральных сетей (сейчас их в регионе 9,9 тыс.). Оборот розничной торговли по итогам 2020 г. превысил 1,1 трлн руб., показав снижение в фактических ценах на 6,6 % к уровню 2019 г., на 9,6 % — в сопоставимых ценах.

Магазины в небольших муниципалитетах области испытывали проблемы и до пандемии. Как писал DK.RU, небольшим торговым точкам сложно выжить, когда рядом открываются магазины федеральных сетей. А с нестационарными объектами торговли непростая ситуация складывалась и в Екатеринбурге. DK.RU рассказывал историю предпринимателя Анатолия Павлова — владельца пекарни «На Вишневой» и киосков «Сладкая лавка», которые он запустил, чтобы реализовывать собственную продукцию. Из-за непонятных правил, применяемых к объектам нестационарной торговли, он был вынужден сократить сеть киосков, через которые реализовывал продукцию, с 18 до трех объектов:

Минус 75 000 ЕНВД для города. Минус 23 человека с работой. Причины? Устал от борьбы с «выносом» НТО. В этой бизнес-модели нет денег (убытки). Не смог вернуться в «черный рынок». В общем, всем спасибо — на выход. Жаль немного. Если б были понятные и честные правила — могли б жить.

Предприниматель рассказывал, что его убытки составили порядка 4 млн руб.

Автор: Анна Хлебникова
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