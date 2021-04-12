Ротенберг оказался владельцем санаториев и гостиниц в Крыму. Он вложит в них 15 млрд руб.

Еще в середине 2019 г. миллиардер отрицал свою причастность к гостиничному бизнесу в Крыму, но теперь стал прямым собственником ряда объектов.

Миллиардер Аркадий Ротенберг, который считается одним из друзей президента Владимира Путина, второй год является бенефициаром пяти гостиничных комплексов в Крыму, пишет РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Это бывшие советские санатории, объединенные в сеть «Курорты Крыма»: «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». В их реконструкцию Ротенберг пообещал вложить порядка 15 млрд руб. в ближайшие четыре года.

Аркадий Ротенберг заявил, что владеет «дворцом Путина». Теперь объекту грозят санкции

По словам представителя Ротенберга, тот стал владельцем объектов в конце 2019 г. — еще в сентябре 2019 г. его связь с крымскими санаториями отрицалась, так как не были оформлены документы о прямом владении.

Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» министерство имущества и земельных ресурсов Крыма продало на торгах летом 2018 г. за 1,5 млрд руб.

Ротенберг начал заниматься гостиничным бизнесом в Крыму сначала в составе группы сторонних инвесторов, говорит его представитель, не раскрывая их имен. Летом этого года должен завершиться процесс переоформления документов, и Ротенберг станет единственным собственником активов.

Главная ценность санаториев — их земельный участок и пляж, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. За старый санаторий в Сочи или Крыму, построенный еще в советское время, и участок в 3–5 га земли инвесторы готовы заплатить до 400–500 млн руб., оценивает эксперт.

В реконструкцию санаториев уже вложены около 300 млн руб., а всего планируется порядка 15 млрд руб. инвестиций, говорит представитель Ротенберга.