«Не похож на деловой центр». Разработчик транспортной схемы раскритиковала Екатеринбург

«Выглядит сильно заброшенным и запущенным». Руководитель фонда «Город.PRO» поделилась впечатлениями от посещения Екатеринбурга. В 2017 г. фонд предлагал городу изменить транспортную схему.

Руководитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова сейчас живет в Москве. На своей странице в Facebook она поделилась впечатлениями от посещения Екатеринбурга.

Пять дней живу в Екатеринбурге. Много езжу по делам на общественном транспорте, хожу пешком. В шоке от увиденного. От вида и состояния города, уборки, благоустройства и инфраструктуры. Не могу понять: так было всегда, а я просто жила в этом каждый день и не замечала, или стало хуже? Город выглядит сильно заброшенным и запущенным, — считает Лариса Бузунова.

Она отметила несколько проблем: все поверхности в городе изрисованы граффити и уклеены объявлениями, нет единых правил и требований к размещению вывесок, облик города портят серые заборы-ограждения. Кроме того, Лариса Бузунова обратила внимание на работу общественного транспорта.

Трамваи продолжают в середине дня ехать «До Фрунзе в парк». Пересменка. Постоянно сбивается расписание из-за присутствия на путях автомобилей. Я не могу рассчитывать на ОТ в городе, все время опаздываю, даже если выехала сильно заранее. На Пионерском пыталась несколько раз дождаться автобуса. Минимум 20 минут и приходят битком переполненные богданы. Ничего не изменилось, увы и ах. Страшная грязь в салонах трамваев, троллейбусов и автобусах. Многолетние слои грязи на полу. Неприятно находиться внутри салона. Нет желания пользоваться общественным транспортом вновь и вновь. Лучше в автомобиле постою в пробке, — написала Лариса Бузунова.

Кроме того, она отметила грязь, которая добавляет еще больше уныния и нежелания быть на улицах города.

Этот город не похож на столицу УрФО. На деловой центр. На динамично развивающийся город, который зовет к себе туристов со всех уголков мира. Столица Урала, которая еще несколько лет назад задавала вектор развития, на которую смотрели и брали пример областные города, а также Челябинск, Пермь, Курган, — считает Лариса Бузунова.

Напомним, фонд «Город.PRO» разработал для Екатеринбурга концепцию новой транспортной схемы. Муниципалитет заплатил за нее около 8 млн руб. В начале 2017 г. транспортная тема вызвала бурные дискуссии. DK.RU готовил серию материалов о проблеме разработки и внедрения системы, а также о реакции городского сообщества и предпринимателей на нововведение, начиная с первых новостей об отмене многих маршрутов и завершая публикацией о решении перенести реформу на 2019 г.

В 2020 г. новую транспортную схему Екатеринбурга представил московский «Центр экономики инфраструктуры». Согласно документу, управление подвижным составом планируется передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. Также предлагалось поднять стоимость проезда до 32 руб. и ввести единый проездной. Осенью прошлого года в мэрии заявили, что реализация транспортной реформы в Екатеринбурге откладывается на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Масштабно нововведения будут внедряться только после решения вопроса с концессией и обновлением электротранспорта, писал DK.RU.

Проблема грязи каждой весной традиционно становится одной из самых обсуждаемых в Екатеринбурге. Своим мнением о том, как сделать чище, делился владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев. Скоро на DK.RU выйдет ответная колонка другого бизнесмена.