В Свердловской области взялись за модернизацию профобразования

С 2019 г. свердловские власти вложили в обновление материальной базы средних специальных учебных заведений (ссузы) около 1 млрд руб. Не менее 80 млн руб. на эти же цели выделили сами промышленники.

Нехватка специалистов рабочих профессий давно стала головной болью промышленных корпораций. «Ни для кого не секрет, что система образования после развала СССР начала давать сбой, начались перекосы: обучение перешло на выпуск менеджеров, юристов, экономистов. Их на рынке избыток. А технарей, которые так нужны в реальном производстве, не хватает», — озвучивает актуальную проблему Артемий Черданцев, заместитель директора Уральского филиала компании «Полиметалл» по персоналу.

Дефицит специалистов — полбеды. Еще одна сложность с техническими профессиями — многие учебные заведения — и высшие, и средне-специальные — до сих пор обучают студентов по устаревшим программам. Разрыв между реалиями производства и преподаваемым материалом так велик, что выпускники даже с хорошими дипломами не могут сразу приступить к работе — предприятиям приходится затрачивать дополнительные временные и финансовые ресурсы на переобучение.

Что делают власти

Чтобы уменьшить пропасть между образованием и реальным производством, в Свердловской области — одном из наиболее развитых промышленных регионов России — последние годы ведется активная совместная работа властей, образовательных учреждений и собственно предприятий.

Как рассказал DK.RU замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов, сегодня в регионе действует несколько программ — как федеральных, так и областных, направленных на изменение кадровой ситуации.

Уже пять лет в регионе действует программа «Уральская инженерная школа», в которую вовлечены образовательные учреждения всех уровней, — от детских садов до вузов. С дошкольного возраста дети получают знания о промышленности, вовлекаются в занятия техническими науками. С 2019 г. действует региональный проект «Молодые профессионалы». Он сменил собой еще одну программу, похожую по целям и задачам, — «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики». Сегодня регион активно вовлечен в общемировое движение World Skills, направленное на подготовку специалистов с рабочими профессиями, — рассказал Юрий Зеленов.

Все программы финансово поддерживаются властями. «Даже в условиях пандемии в 2020 г. губернатор Евгений Куйвашев дал поручение найти необходимые суммы на продолжение финансирования этих программ», — отметил замминистра.

Так, по данным регионального минобра, общий размер финансовых средств из федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию программы «Уральская инженерная школа», в 2019–2020 гг. составил более 700 млн руб. На программу «Молодые профессионалы» в 2019 г. выделили в общей сложности более 230,7 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Эти средства пошли на приобретение нового оборудования, создание мастерских и центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В 2020 г. объем средств на эти цели увеличился до 336,1 млн руб.

Произошла трансформация инфраструктуры системы среднего профессионального образования: за два года в 63 колледжах и техникумах Свердловской области появились 117 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по 78 компетенциям, а также открылся Центр опережающей профессиональной подготовки, работающий как интегратор и агрегатор ресурсов всей системы в регионе. ЦОПП и 29 мастерских созданы с федеральным финансированием, остальные площадки — за счет средств областного бюджета, также помогали работодатели, взяв на себя часть расходов, — поделился информацией замминистра.

Что делают промышленники

Промышленные предприятия больше всего заинтересованы в «дотягивании» системы среднего профессионального образования (СПО) до современного уровня. Региональное министерство образования приводит такие цифры: в 2019 г. работодатели выделили на модернизацию учреждений профобразования более 11 млн руб., в 2020-м эта цифра составила уже более 80 млн руб.

Впрочем, как говорят сами промышленники, финансовая помощь — это только часть работы по взаимодействию с профильными образовательными учреждениями, причем не самая большая.

Артемий Черданцев заместитель директора Уральского филиала компании «Полиметалл» по персоналу Наш основной актив — предприятие «Золото Северного Урала» — находится в 400 км от Екатеринбурга, в Краснотурьинске. Здесь давно работают два средних профессиональных образовательных учреждения — политехникум и индустриальный колледж. В городах поблизости — Волчанке, Серове, Карпинске — также есть несколько учебных заведений технической направленности. Но еще несколько лет назад они выпускали мало специалистов с профессиями, которые требовались основным местным работодателям. Недавно все изменилось. Руководство этих учреждений, понимая, что их выпускники с дипломами не могут найти нормальную работу, обратились к нам с вопросами: «Кто вам нужен, какие требования у вас? Давайте работать в связке»

В итоге, по словам Артемия Черданцева, совместными усилиями промышленников и ссузов, разработали и лицензировали программы подготовки по нескольким специальностям, адаптированные непосредственно под нужды будущих работодателей. Кроме «Золота Северного Урала» на этой территории также работают две структуры РУСАЛа — Богословский алюминиевый завод (БАЗ), Североуральский бокситовый рудник (СУБР), ведут добычу меди предприятия, входящие в УГМК, и еще несколько предприятий, связанных с горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленностью.

Мы поучаствовали в разработке многих программ для востребованных у нас специальностей, таких как аппаратчики-гидрометаллурги, машинисты мельниц, дробильщики, горнорабочие и многие другие. Совместно с Краснотурьинским политехникумом открыли группу аппаратчиков-операторов в производстве цветных металлов. Уже идет обучение, — рассказывает Артемий Черданцев.

В мае этого года студенты по окончании второго курса уже придут в компанию на практику: об этом сразу договаривались с учебным заведением — чтобы теоретическая часть была максимально подтверждена практикой, а ребята сразу учились работать на том оборудовании и по тем технологиям, которые действуют на предприятии.

Когда через два года ребята получат дипломы, они сразу смогут трудоустроиться — хоть к нам, в «Золото Северного Урала» или «Краснотурьинск Полиметалл», хоть на предприятия других компаний, — говорит Артемий Черданцев и добавляет: — Думаю, мы как работодатели будем еще конкурировать за лучших выпускников. А здоровая конкуренция — это всегда хорошо, она улучшает рынок.

К слову, еще одним верным шагом в направлении модернизации средне-специальных учебных заведений и промышленники, и работодатели называют практику, которую недавно предложил губернатор Евгений Куйвашев: ввести в наблюдательные советы представителей компаний-работодателей. Так, Борис Балыков, управляющий директор «Золота Северного Урала», входит в наблюдательный совет Краснотурьинского политехникума. Представители РУСАЛа, в свою очередь говорят о том, что они ежегодно учувствуют в экзаменационных комиссиях индустриальных колледжей и политехникумов.

По результатам экзаменов, выпускников приглашают работать на наши предприятия. Успешные студенты, прошедшие обучение по техническим специальностям ссузов, получают возможность последующего обучения в филиалах УрФУ, становясь студентами-целевиками. Целевое обучение ведется за счет средств компании РУСАЛ. Летнюю практику студенты проходят на предприятиях, она полноценно оплачивается. Дипломированные выпускники получают гарантированное рабочее место, в том числе после окончания службы, если будут призваны в ряды вооруженных сил, — рассказала Елена Воронова, официальный представитель РУСАЛа по УрФО.

Целевое обучение также можно назвать одним из видов материальной помощи, которую работодатели оказывают образовательным учреждениям.

Мы готовим для себя кадры на коммерческой основе как в местных учреждениях профобразования, так и в профильных вузах. Для нас это в первую очередь Уральский государственный горный университет (УГГУ). Предприятие отправляет на обучение подающих надежды работников, платит за них, и в результате совмещения работы с учебой, на выходе получается готовый специалист, — поясняет Артемий Черданцев.

В Свердловской области работает учебное заведение, созданное промышленной компанией специально под нужды современного производства, — речь о Техническом Университете УГМК. Как рассказал Вячеслав Лапин, директор ТУ УГМК, программы высшего образования в этом учебном заведении изначально разработаны и реализуются с учетом требований производства. Обучение имеет практико-ориентированный подход, который способствует «заточке» специалиста под конкретное предприятие.

Вячеслав Лапин директор ТУ УГМК Конечно, львиная доля наших студентов приходят по направлениям от предприятий УГМК. Но в 2019 г., когда наш вуз получил государственную аккредитацию, увеличился объем заявок на подготовку кадров для других предприятий горно-металлургической сферы. Каждый студент с момента зачисления получает наставника от предприятия, во время обучения студенты проходят практику с трудоустройством на предприятия горно-металлургического профиля, что дает возможность применять полученные знания на практике, напитываться практическими умениями и получать заработную плату за свой труд. По окончанию обучения они сразу идут работать на «родное» предприятие, в уже знакомый коллектив, обладая при этом профильными знаниями и уже имея опыт соответствующей работы.

В инженеры — смолоду

Чтобы выявить «подающих надежды» ребят, промышленники начинают присматриваться к детям еще задолго до их поступления в ссузы или вузы. Практически каждое крупное предприятие работает в городах своего присутствия с муниципальными властями, развивая кружковое движение и проводя различные технические конкурсы. Так, в УГМК уже четвертый год проводится «Инженериада» — конкурс, в котором школьники разрабатывают производственные проекты. Наиболее актуальные внедряются на реальных предприятиях.

Занимаются профориентацией детей и другие компании.

На базе центров детского творчества в городах присутствия РУСАЛа работает несколько отделений, направленных на развитие технических способностей у детей в возрасте от семи лет. Оборудование закупалось за счет средств компании в рамках реализации социальных проектов. Для школьников проходят профильные олимпиады, работают корпоративные профориентационные летние лагеря. В период пандемии дополнительно созданы программы репетиторства по химии и физике. На предприятии систематически проводятся экскурсии для учеников школ, планирующих в будущем работать на предприятиях РУСАЛа, — поделились информацией Елена Воронова.

Артемий Черданцев рассказал, что совместно с Уральским инновационным молодежным центром, который работает в Краснотурьинске, сотрудники «Полиметалла» возрождают Клуб юных геологов.

Хотим, чтобы дети c ранних лет представляли, что это за профессия, что это вообще за отрасль такая — горно-металлургическая. Будем рассказывать о том, что сегодня геолог — это не только экспедиции по лесам и горам, когда по полгода живешь в палатке. Отрасль сильно изменилась, происходит все большее распространение цифровых технологий. Сегодня хорошему геологу не обойтись без знания компьютера, специальных программ и даже работы с беспилотными летательными аппаратами, — поясняет Артемий Черданцев.

Промышленники отмечают, что власти всех уровней — от федеральных до муниципальных — охотно идут навстречу работодателям в вопросах подготовки кадров. Все понимают, что дальнейшее развитие региона возможно лишь при условии стабильной работы промышленных предприятий. А оно, в свою очередь, зависит от наличия квалифицированных специалистов, заинтересованных как в самореализации, так и в развитии своего предприятия. Именно таких профессионалов и стараются сегодня выпустить свердловские учреждения СПО, работающие в тесной связке с промышленниками.