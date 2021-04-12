Дефицит качественных заемщиков. Банки все больше вкладывают в непрофильный бизнес

Банки стараются повысить долю непроцентных доходов — качественных заемщиков не хватает. Но их интерес к непрофильному бизнесу грозит еще большим огосударствлением экономики.

По итогам 2021 г. чистая прибыль банковского сектора в России снизится на 20–30%, до 1,1–1,2 трлн руб., ожидают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». В обзоре «Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов» они пишут, что причинами падения прибыли банков станет рост отчислений в резервы, сжатие чистой процентной маржи и уменьшение доходов от валютной переоценки. На этом фоне банки станут больше вкладывать в непрофильный бизнес, и их роль в реальном секторе экономики существенно усилится.

Так, многие крупные банки увеличивают вложения в лизинговый и страховой бизнес: за пять лет доля принадлежащих банкам лизинговых компаний в объеме нового бизнеса автолизинга выросла с 39 до 50%. Кредитные организации все чаще предоставляют клиентам небанковские сервисы, чтобы расширить клиентскую базу и повысить доходность бизнеса.

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В связи с этим банки становятся одними из ключевых инвесторов в современные технологии и покупают компании в самых перспективных направлениях экономики: маркетплейсы, строительство, сфера услуг, общепита, транспорта и т. д. Нередко банки становятся собственниками непрофильного бизнеса в рамках урегулирования задолженности по кредитам крупных проблемных заемщиков.

Столь сильный интерес банков к непрофильному бизнесу может привести в среднесрочной перспективе к заметному огосударствлению реального сектора экономики, поскольку костяк банковской системы составляют госбанки, — прогнозируют аналитики «Эксперт РА».

С 2014 по 2020 г. также снизился показатель отношения портфеля кредитов физлиц и юрлиц к привлеченным средствам ФЛ и ЮЛ — с 89 до 76 %. Темпы прироста кредитования отставали от темпов прироста ресурсной базы, что свидетельствует о дефиците качественных заемщиков и накоплении избыточной ликвидности в банковском секторе. О недостаточной емкости рынка кредитования также косвенно свидетельствуют и слабые темпы роста кредитования без стимулирования со стороны государства. В результате для поддержания рентабельности бизнеса банки вынуждены искать альтернативные источники дохода.

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Кроме того, аналитики ожидают, что из-за повышения ключевой ставки и снижения объемов господдержки в сегменте ипотеки и кредитовании МСБ ставки для большинства категорий заемщиков будут расти. Так, в сегменте ипотеки и кредитов крупному бизнесу рост составит до 0,5 п. п., а для потребительских кредитов и кредитов МСБ — до 1,5 п. п. В 2021 г. чистые процентные доходы банков вырастут не более чем на 2–3%, и роль комиссионного бизнеса в банковском деле усилится: его доля в чистых операционных доходах увеличится на 2 п. п., до 28%.