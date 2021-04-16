Стартапам помогут привлечь инвестиции. На Урале — новый бизнес-акселератор

В палитре акселераторов для малого бизнеса Свердловской области пополнение. Свердловский венчурный фонд запускает первый онлайн-акселератор для высокотехнологичных проектов «ТехноКрат».

Стартапам, запускающим инновационные проекты, предложат бесплатный курс лекций на онлайн-платформе, который поможет им прокачать свой бизнес, перейти от прототипа к первым, а затем и к системным продажам, упаковать инвестиционное предложение, поработать с опытными трекерами и найти инвесторов. Подробности — в материале DK.RU.

Методика развития технологичных проектов отличается от стандартных образовательных программ для бизнеса. Рынок для технологичных решений, аналогов которым мало или нет совсем, сложно измерить, еще сложнее понять, что именно и сколько готовы платить потребители. В 2020 г. мы перевели большую часть акселерации онлайн и приняли решение сохранить часть этого формата в дальнейшем. Неизменной остается ценность прохождения акселератора. Она в работе с трекером, в доработке своего инвестиционного предложения с возможностью выхода на инвесторов. Так родилась идея «ТехноКрата», — рассказал исполнительный директор Свердловского венчурного фонда (СВФ) Денис Скорморохов.

Акселератор «ТехноКрат» даст возможность стартапам не только из Екатеринбурга развить свои компетенции и привлечь финансирование, ведь лекции на онлайн-платформе можно слушать из любой точки мира. Инвестиционную презентации, которую готовят стартапы по итогам прохождения курса, будут оценивать эксперты, а потом к проекту будет прикреплен специальный бизнес-наставник — трекер.

Трекер — это специалист по сопровождению проектов, который помогает стартапу достигать поставленные результаты в определенные сроки, проверять различные гипотезы, руководствуясь принципом «бережем время и ресурсы». Основные направления проработки с трекером — продажи, продукт и команда. Совместно со СВФ мы провели уже три «Школы трекеров», формируя экосистему поддержки инновационных проектов в регионе. Мы точно сможем подобрать для участников «ТехноКрата» трекера с отраслевой экспертизой, который поможет стартапу перейти от идеи к прототипу, а затем запустить продажи, — отметила руководитель проекта «Школа-трекеров СВФ» Ирина Головина.

В курсе лекций «ТехноКрата» не будет ничего лишнего, обещают организаторы программы. В программе семь тем, которые помогают стартапам сформировать основные блоки инвестиционной презентации: MVP и CustDev, «Анализ рынка», «Бизнес-модель», «Продажи», Unit-экономика, «Команда», PR. Каждая из тем тема изложена в нескольких коротких видео, которые помогают стартапу изучить конкурентов, рассчитать объем рынка и в итоге запустить или масштабировать продажи.

Самая большая ошибка — откладывать продажи на потом: оправдывать бездействие не идеальным продуктом, отсутствием продавцов в команде. Часто за подобными отговорками кроется страх продавать: а вдруг откажут? Да, могут и отказать, гарантий нет. Продукт продается, когда его продают. Любая новая коммуникация с потенциальным клиентом приближает тебя к продаже, и вероятность получить нужный результат будет зависеть от настроя и технологичности. На курсе я дам инструменты, с помощью которых можно начать продавать технологично, быстро и с гарантией результата, — рассказал Андрей Ивановичев, бизнес-консультант по построению эффективных систем продаж, основатель проекта tobe.training.

Курс лекций призван уберечь стартапы от типичных ошибок. Одну из них отметио Александр Романов, CTO портфельной компании СВФ Iridium Mobile:

Зачастую на старте бизнеса предприниматель думает так: вложу деньги — пойдут первые продажи — добьюсь прибыльности — буду масштабировать. Но современный рынок сильно конкурентный — просто так о вашем бизнесе никто не узнает и пользоваться продуктом не будет. Необходимо включать стоимость привлечения клиента в расчет маржинальности сделки. Необходимо учитывать общий объем рынка, т.е. как долго вы сможете дотягиваться до все новых потребителей. Существует множество методик расчета, огромное количество материала в интернете, но у предпринимателя обычно так много задач, что погружаться во все методики просто нет возможности, а цена ошибки слишком велика. Поэтому в своей лекции в «ТехноКрате» я даю работающие инструменты для того, чтобы вывести стартап на совершенно новый уровень.

Сергей Щербинин, директор департамента развития информационных технологий УБРиР и спикер акселератора «ТехноКрат», считает, что главные «боли» стартапов — это неправильная бизнес-модель, попытки решить проблему, которой нет у реальных участников рынка, не просчитанная экономика и отсутствие нужных компетенций. Акселераторы, по его мнению, призваны не решить конкретные задачи, а систематизировать опыт, помочь стартапу «дотянуться» до клиента и сделать по-настоящему востребованный продукт.

Акселератор помогает быстро проверить правильную ли вещь вы делаете. Потому что вы дотягиваетесь до конкретного b2b-ишного или b2c-ишного клиента и всё что вы заложили у себя в голову проходит серьезную проверку. Мы в УБРИРе делаем свой корпоративный акселератор. Мы говорим: «Смотрите, есть у нас такое-то количество проблем, как у любой организации, которая хочет меняться, — приходите нам, пожалуйста, помогать». За три месяца мы получаем решение наших проблем, а стартапы — бесценный опыт, возможность, проверить, как их технология ложится на отличную реальность, — говорит он.

Набор в Акселератор «ТехноКрат» будет вестись непрерывно, участники получат возможность доступа к курсу на один месяц. После курса лекций и месяца работы с трекером стартапы будут презентовать свои проекты на инвестиционном комитете.

В состав инвестиционного комитета Акселератора «ТехноКрат» входят институты развития Свердловской области, корпоративные фонды, частные инвесторы и представители деловых объединений. Нам важно, чтобы проект получил объективную оценку, поэтому мы обязательно приглашаем отраслевых экспертов, корпоратов, которые могут полезны проекту сегодня, — пояснил Денис Скоморохов.

Свердловский венчурный фонд уже провел семь акселерационных программ, по итогам которых проинвестировал три инновационных проекта, в том числе компанию «Аммиак-Агро», о которой DK.RU уже рассказывал ранее, и помог привлечь частные инвестиции. Выпускниками Акселератора стали проекты DataDarvin, PayCon, «Изотест» и другие.