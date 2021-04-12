«У новичков нет права на ошибку». Производитель гитар из Екатеринбурга взял паузу

Компания «Берлога гитар», о которой писал DK.RU, хотела снизить себестоимость инструментов за счет увеличения масштабов. Участие в производстве принимает лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Компания «Берлога гитар», которая занимается в Екатеринбурге производством гитар по собственным технологиям, заявила о приостановке работы.

Апрель — это последний месяц работы нашего производства. По завершении месяца всем, кому мы не успеем сделать гитару, будет возвращен аванс. Мы не успели увеличить производительность и произвести необходимую модернизацию, как было запланировано. И несколько месяцев подряд доходы не покрывают расходы на производство. Сейчас мы идем не тем курсом, которым планировали, и есть потребность уйти на глубокую реконструкцию, — написал в соцсетях основатель компании Михаил Насонов.

Он пояснил, что поставить проект на паузу именно в апреле решили в том числе с окончанием отопительного сезона:

Мы должны были купить осушители воздуха, подготовить цех, но возникли технические сложности и пока мы откладываем эту идею — нам необходимо взять паузу. В мае влажность в цехе резко вырастает: зимой она 20%, а когда выключают отопление, становится 60%. У нас уже отключили отопление, но пока влажность не подскочила, мы продолжаем работу.

Михаил Насонов рассказал, что в компании хотели снизить себестоимость гитар за счет запуска серийного производства.

В 2020 г. у нас была битва с рынком, чтобы удержать себестоимость, но потом нас все-таки продавили, и стоимость начала потихоньку расти. Мы хотели сделать фишкой, чтобы была гитара российского производства с невысокой стоимостью. Вбухнули все деньги именно в расширение производства, но момент запуска в четыре раза превысил плановый и поглотил весь наш ресурс. Но нельзя сказать, что мы просто потеряли деньги. На протяжении всего года у нас шли улучшения, мы запустили три новые модели гитар, — сказал Михаил Насонов.

По его мнению, у новичков нет права на ошибку. Если в продукции выявлен недостаток, его надо сразу же устранять:

К примеру, много времени было уделено внутреннему блоку пружин, мы стали использовать другие породы дерева. После этого гитара стала звучать иначе, и рука не поднималась отправлять собранную ранее партию. В плане бизнеса, наверное, это не очень правильно, но мы топили за качество.

Кроме того, среди проблем, которые сдвинули процесс модернизации, — рост себестоимости расходных материалов, время, которое в компании потратили на обучение новых сотрудников.

Михаил Насонов подчеркивает, что производство не закрывается, а берется пауза на реконструкцию цеха, чтобы учесть все допущенные ошибки. После планируется возобновить производство гитар.

DK.RU подробно рассказывал историю ребят, которые мечтают построить на Урале фабрику музыкальных инструментов. Они уже брали паузу и возвращались с новыми идеями. Ранее интерес к производству проявил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В планах был запуск совместной именной серии гитар. Музыкант уже выступает с инструментом, который для него сделали в «Берлоге гитар».