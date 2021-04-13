Будущее MAKFA в надежных руках: компания рассказала ветеранам о инвестиционной программе

«Именно ветераны создавали предприятие, заложили его основу и принципы работы. Мы эту работу не только продолжаем, но и идем дальше. Инвестпрограмма — проверка на прочность и уровень компетенций».

«Макфу» посетили особые гости — ветераны, которых компания пригласила познакомиться с процессом реализации инвестиционной программы и рассказать о будущем и перспективах.

Инвестиционную программу модернизации и расширения производственных и складских мощностей «Макфа» начала в 2020 году. Объем инвестпортфеля составляет 4 млрд руб. Это одна из наиболее масштабных и планомерно реализуемых в период мировой пандемии программ инвестирования в области пищевой промышленности России. Ожидается, что инвестпрограмма окажет серьезное влияние на будущее компании и усилит ее позиции на рынке.

В инвестпрограмму «Макфы» входят три проекта по развитию основной производственной площадки в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области: строительство логистического комплекса, установка мельницы для переработки твердых сортов пшеницы и двух новых линий по производству макаронных изделий.

Экскурсию для ветеранов компании провел управляющий «Макфы» Антон Белоусов. Гости увидели, как в последние годы росло и развивалось предприятие, пообщались с коллегами, а самое главное, узнали о перспективах и убедились, что будущее «Макфы» в надежных руках.

Ветераны узнали о перспективах и убедились, что будущее «Макфы» в надежных руках

Вот, например, макаронный цех, где появятся новые линии по производству макаронных изделий. Работа здесь кипит вовсю. Сейчас проводится монтаж оборудования Buhler (Швейцария). На подходе итальянское оборудование Fava. Уже видны очертания будущих производственных линий, на которых станут выпускать наиболее востребованные у покупателей форматы короткорезанных макаронных изделий — рожки, витки, ракушки и другие. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить объем выпуска продукции на 44 тыс. тонн ежегодно.

Ожидают скорую поставку технологического оборудования OCRIM (Италия) на макаронной мельнице, подготовительные работы для проведения монтажа завершены.

Активно идет работа на строительной площадке логистического комплекса. Возведен каркас здания, проводится монтаж сэндвич-панелей. Логоцентр станет одним из крупнейших на Урале среди предприятий пищевой промышленности. Его отличительная особенность — максимальная автоматизация и роботизация процессов, применение самых современных складских технологий.

Инвестпрограмма — своего рода проверка на прочность и уровень компетенций

Ветеран «Макфы» Юлия Макорина, делясь впечатлениями от поездки на предприятие, отмечает, что «увиденное впечатляет — масштабно, современно, мощно. У «Макфы» большие перспективы, которые обязательно состоятся. На предприятии думают о будущем, значит, мы передали дело в надежные руки. Достойная смена подросла».

Ветераны «Макфы»: «Увиденное впечатляет — масштабно, современно, мощно…»