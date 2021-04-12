Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
77,16
91,78
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Онлайн-кредиты Сбера для малого бизнеса теперь доступны и в выходные

Онлайн-кредиты Сбера для малого бизнеса теперь доступны и в выходные
Иллюстрация: https://pixabay.com

Сбер начал выдавать кредиты малому бизнесу онлайн по выходным и праздничным дням. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.

Нецелевой кредит до 5 млн рублей без залога и поручительства в режиме 24/7 могут получить ИП и ООО с одним собственником — генеральным директором.

Раньше одобрение и выдача кредита занимали более четырёх часов, а если заявка была подана в субботу или воскресенье, то деньги зачислялись на счёт только в понедельник. Сейчас процедура выдачи после одобрения занимает от двух минут как в будний, так и в выходной день.

Предприниматель из Свердловской области одним из первых в стране получил кредит в выходной день. Мы уверены, что такая возможность будет интересна многим представителям малого бизнеса, — рассказывает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Клиента нельзя заставлять ждать до понедельника, уверен Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

Когда мы запустили онлайн-кредит, то увидели, что предприниматели часто подают заявку в нерабочее время, чтобы не отвлекаться от основной деятельности. В субботу-воскресенье мы сейчас получаем примерно столько же заявок, сколько и в будни. Конечно, в таком случае неправильно заставлять клиента ждать денег до понедельника. Поэтому мы оперативно убрали ручное сопровождение выдачи кредита, сократив время выдачи средств до нескольких минут, — отметил спикер.

В марте 2021 года Сбер первым запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении — услуга уже доступна примерно 600 тысячам предпринимателям России.

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
 

 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Пандемия подстегнула». Спрос на электронные госуслуги вырос в 3,5 раза«Пандемия подстегнула». Спрос на электронные госуслуги вырос в 3,5 раза
  • Новые перестановки в мэрии. Экс-глава Ленинского района займется бизнесомНовые перестановки в мэрии. Экс-глава Ленинского района займется бизнесом
  • Совокупный объем эндаумент-фондов четырех факультетов УрФУ превысил 40 млн руб.Совокупный объем эндаумент-фондов четырех факультетов УрФУ превысил 40 млн руб.
  • ФНС доначислила ТРЦ «Гринвич» 54 млн руб. налогов. Арбитраж решение налоговиков поддержалФНС доначислила ТРЦ «Гринвич» 54 млн руб. налогов. Арбитраж решение налоговиков поддержал
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.